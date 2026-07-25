ஓ.எம்.ஆரில் ரூ.40 கோடியில் சீரமைத்த சாலை ஒரே மாதத்தில் சேதம்: வடிகால் மூடியும் நாசம்
ஓ.எம்.ஆரில் ரூ.40 கோடியில் சீரமைத்த சாலை ஒரே மாதத்தில் சேதம்: வடிகால் மூடியும் நாசம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:15 AM
சோழிங்கநல்லுார்: 'மெட்ரோ' நிறுவனம் அளித்த 40 கோடி ரூபாயில் நெடுஞ்சாலை துறையால் ஓ.எம்.ஆரில் சீரமைக்கப்பட்ட சாலை மற்றும் வடிகால் மேல் மூடிகள் சேதமடைந்து வருவதால், அவற்றின் தரம் குறித்து குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது.
உடைந்த வடிகால் மூடிகளால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் ஆபத்தும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்திரா நகர் முதல் சிறுசேரி வரை 20 கி.மீ., துாரத்திற்கு, மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில், 4 கி.மீ., துாரத்திற்கு பணி முடிந்த பகுதிகளை சீரமைக்க, மெட்ரோ நிர்வாகம் 40 கோடி ரூபாய் வழங்கியது.
ஆனால், 'மில்லிங்' எனும் புதிய சாலை போடுவதற்கு முன், பழைய சாலையின் மேற்பரப்பை சுரண்டி அகற்றும் முறை மேற்கொள்ளாமல், பழைய சாலை மீது தார் போடப்பட்டதால், சாலை விரைவில் சேதமடைந்தது.
தற்போது, அணுகு சாலைகள் மற்றும் வடிகால் பகுதிகளில், 30 அடி இடைவெளியில், வடிகால் மேல் மூடி 'சிலாப்'கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தரமற்ற கான்கிரீட் மற்றும் இரும்பு கம்பிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் இந்த 'சிலாப்'கள் உடைந்தும், உள்வாங்கியும் வருகின்றன. இதனால், ஏற்படும் பள்ளங்களால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், பயணியர் மற்றும் பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
இது குறித்து அப்பகுதி நலச்சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
சாலை சீரமைப்பு பணிகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்படாததால், பல இடங்களில் மழைநீர் வடிவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது; சாலையும் ஒரே மாதத்தில் சேதமடைந்துள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாமல், தரமற்ற வடிகால் மேல் மூடி சிலாப்களால் விபத்துகளும் அதிகரித்துள்ளன. வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன், சாலையை தரமாக சீரமைக்கவும், மெட்ரோ நிதியை முறையாக பயன்படுத்தவும், நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'கடந்த ஆட்சியில் நிர்வாக குளறு படிகளால், சாலை பணியின் தரம் பாதிக்கப்பட்டது. அதை துறை செயலரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று, சாலையின் தரத்தை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.