அறநிலைய துறை இடத்தில் சாலை: வேளச்சேரி வெள்ள மீட்புக்கு தீர்வு
அறநிலைய துறை இடத்தில் சாலை: வேளச்சேரி வெள்ள மீட்புக்கு தீர்வு
UPDATED : நவ 02, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM
வேளச்சேரி: வேளச்சேரியில் வெள்ள மீட்புப் பணிகளுக்காக, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை இடத்தில் சாலை அமைக்க பா.ஜ., எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பணி மீண்டும் தொடங்கியது.
பருவமழையின்போது வேளச்சேரி கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுகிறது. ஏ.ஜி.எஸ்., காலனி, கல்கி நகர், எம்.ஜி.ஆர்., நகர் பகுதிகளில் வெள்ளத்தில் சிக்குவோரைப் படகுகள் மூலம் மீட்க வேண்டியுள்ளது. அங்கு செல்லும் வெங்கடேஸ்வரா நகர் சாலை குறுகலாகவும், மூன்று வளைவுகளுடனும் இருப்பதால் மீட்பு வாகனங்கள் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
இதனால், வெங்கடேஸ்வரா நகர் 3வது பிரதான சாலை, 2-வது குறுக்குத் தெரு இடையே அறநிலையத் துறை இடத்தில் சாலை அமைக்க பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை கடிதம் அனுப்பியது. 220 அடி நீளம், 24 அடி அகலத்தில் சாலை அமைக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டு, அக்., 28 முதல் 2027 ஜன., 15 வரை பயன்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டது.
இதன்படி: ம் தேதி அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் மாநகராட்சி பணி தொடங்கியது. பா.ஜ.,வினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி, பணியைத் தடுத்தனர். இதையடுத்து, மாநகராட்சி கோரிக்கையின்படி நேற்று போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பணி மீண்டும் தொடங்கியது. தாழ்வான பகுதி என்பதால் நிலத்தைச் சமப்படுத்தினர். பணி முடியும் வரை பாதுகாப்பு தொடரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.