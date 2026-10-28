சிறை வார்டனை மிரட்டிய வழக்கில் ரவுடி ‘சிடி’ மணி கைது: துப்பாக்கி பறிமுதல்
சிறை வார்டனை மிரட்டிய வழக்கில் ரவுடி ‘சிடி’ மணி கைது: துப்பாக்கி பறிமுதல்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:08 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:06 PM
சென்னை: சிறை வார்டனை மிரட்டிய வழக்கில், ரவுடி ‘சிடி’ மணி, 42, என்பவரை கைது செய்த போலீசார், துப்பாக்கி, 20 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் கார் பறிமுதல் செய்தனர்.
புழல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெலிங்டன், 45; சிறை வார்டன். கடந்தாண்டு நண்பர் கார்த்திக் மூலம் அரவிந்த் என்பவர் அறிமுகமாகி உள்ளார். அரவிந்த் பலருக்கு, அரசு வேலை வாங்கி தந்துள்ளதாக கூறி வெலிங்கடனை நம்ப வைத்துள்ளார்.
இதையடுத்து, தன் உறவினர் ஒருவருக்கு வேலை வேண்டும் எனக்கூறி, அரவிந்த் தெரிவித்த வங்கி கணக்கிற்கு, வெலிங்டன் 5 லட்சம் ரூபாய் அனுப்பி உள்ளார். ஆனால் வேலை வாங்கி தரவில்லை.
கடந்த 27ம் தேதி அரவிந்தை நேரில் சந்தித்து, வெலிங்டன் பணத்தை கேட்டுள்ளார். அப்போது, ‘பேஸ் டைம்’ என்ற மொபைல் போன் செயலி மூலம் ‘சிடி’ மணி என்பவரை தொடர்பு கொண்டு, வெலிங்டனிடம் பேசும்படி கூறியுள்ளார். போனில் பேசிய ரவுடி ‘சிடி’ மணி, உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் காணாமல் செய்துவிடுவேன் என, பகிரங்கமாக மிரட்டி உள்ளார்.
இது குறித்து வெலிங்டன் மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். விசாரித்த போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியில் வைத்து ‘சிடி’ மணியை கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து, துப்பாக்கி, 20 லட்சம் ரூபாய், ஐபோன், கார் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட ‘சிடி’ மணி மீது, 9 கொலை வழக்குகள் உட்பட, 33 வழக்குகள் உள்ளன. ஏற்கனவே, 8 முறை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது.