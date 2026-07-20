அத்திப்பட்டில் எஸ்.ஐ.,யை வெட்டி தப்பிய ரவுடி: போதை வழக்கில் கொருக்குபேட்டையில் சிக்கினார்
அத்திப்பட்டில் எஸ்.ஐ.,யை வெட்டி தப்பிய ரவுடி: போதை வழக்கில் கொருக்குபேட்டையில் சிக்கினார்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 11:02 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:42 PM
திருவள்ளூர்: பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளியை பிடிக்க சென்ற போலீஸ் எஸ்.ஐ.,யை அரிவாளால் வெட்டி தப்பிய ரவுடி மற்றும் கூட்டாளிகள், கொருக்குபேட்டை மற்றும் மீஞ்சூர் பகுதிகளில் கைதாகினர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், மீஞ்சூர் அடுத்த அத்திப்பட்டு பகுதியில், சென்னை வில்லிவாக்கம் காவல் நிலைய சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான பூபாலன், 34, பதுங்கியிருந்தார்.
கடந்த, 18ம் தேதி இரவு, சென்னை போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு எஸ்.ஐ., வெங்கடேன் மற்றும் போலீசார் அவரை பிடிக்க சென்றனர். அப்போது, பூபாலன் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள், எஸ்.ஐ., வெங்கடேசனை அரிவாளால் வெட்டி தப்பினர்.
இந்நிலையில், மீஞ்சூர் பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக சுற்றித்திரிந்த இருவரை, ரோந்து போலீசார் நேற்று பிடித்தனர். அவர்களது பைகளை சோதனை செய்தபோது, அவற்றில், 3.5 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்கள் இருந்தன.
விசாரணையில் அவர்கள், வேப்பம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த தர்ஷன், 31, பட்டாபிராம் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஓசன்னா, 27, என்பதும், பல்வேறு போதை பொருள் கடத்தல் வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் என்பதும் தெரிந்தது.
மேலும், அத்திப்பட்டில் எஸ்.ஐ., வெங்கடேசனை வெட்டிய வழக்கில், இவர்களும் தொடர்புடையவர்கள் என்பதும் உறுதியானது.
மேலும் விசாரிக்க முயன்றபோது, தர்ஷன் தப்பியோடினார். போலீசார் பிடிக்க விரட்டி சென்றபோது, தர்ஷன் தடுமாறி விழுந்ததில், வலது கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. அதையடுத்து போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர். தர்ஷனுக்கு கையில் மாவுக்கட்டு போடப்பட்டது.
இந்நிலையில், சென்னை கொருக்குப்பேட்டை, வைத்தியநாதன் மேம்பாலம் அருகே, போலீசார் நேற்று ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்த மூவரிடம் விசாரித்தனர். அவர்கள் முன் பின் முரணாக பதில் அளித்தனர். அவர்களது பையை சோதனையிட்டனர். அதில், 50 கிராம் மெத் ஆம்பெட்டமைன் போதை பொருள் இருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், வில்லிவாக்கம், சிட்கோ நகரை சேர்ந்த வில்லிவாக்கம் காவல் நிலைய சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான 20க்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய பூபாலன், 21, என்பதும், எஸ்.ஐ., வெங்கடேசனை அரிவாளால் வெட்டி தப்பியதும் தெரியவந்தது.
பூபாலனையும், அவரது கூட்டாளி கணேசன், 27, சஞ்சய், 25, ஆகிய மூவரையும் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மெத் ஆம்பெட்டமைனை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.