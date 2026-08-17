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மீனவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி

மீனவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி

ADDED : ஆக 13, 2026 09:01 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 09:01 PM

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காசிமேடு, ஆக.

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காசிமேடு ﻿– சிங்கார வேலன் நகரைச் சேர்ந்த மீனவர் பிரபாகரன், 32. ஐந்து நாட்களுக்கு முன் விசைப்படகில் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றார். உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால், கரை திரும்பிய மற்றொரு படகில் ஏற்றப்பட்ட நிலையில், அவர் திடீரென மாயமானார். அவரை தேடும் பணி நடக்கிறது. தகவலறிந்த நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், பிரபாகரன் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, 1 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கினார். தேடுதல் பணியை துரிதப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

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