அடகு நகையை மீட்டு தருவதாக கூறி கடைக்காரரிடம் ரூ.10 லட்சம் மோசடி மூவர் சிக்கினர்; ஒருவருக்கு வலை
அடகு நகையை மீட்டு தருவதாக கூறி கடைக்காரரிடம் ரூ.10 லட்சம் மோசடி மூவர் சிக்கினர்; ஒருவருக்கு வலை
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:40 PM
சென்னை: நகையை மீட்டுத் தருவதாகக் கூறி, நகைக்கடை உரிமையாளரிடம், 10 லட்சம் ரூபாயை நுாதன முறையில் பறித்த வழக்கில் பிரசாந்த், 30, என்பவரை இன்று (நவ.,20) போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், இருவரை பிடித்து விசாரிக்கின்றனர். தலைமறைவான சுரேஷ், 34, என்பவரை தேடி வருகின்றனர்.
பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, விஜயராகவேலு சாலையைச் சேர்ந்தவர் யாசின், 39. இவர் திருவல்லிக்கேணி நெடுஞ்சாலையில், ‘அல் அமீர்’ என்ற பெயரில் நகைக்கடை நடத்தி வருகிறார்.
இவரது நண்பர் நுாருதீன், கடந்த 19ம் தேதி மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்டு, 128 கிராம் நகையை, 2023ல் அடகு வைத்துள்ளதாகவும், அதை மீட்க, 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால், நகையை விற்று முதலீட்டுத் தொகையுடன் கூடுதலாக, 50 ஆயிரம் ரூபாய் தருவதாகவும் கூறியுள்ளார்.
இதை நம்பிய யாசின், அன்று மாலை 5:00 மணிக்கு கடையிலிருந்த, 10 லட்சம் ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டு, இருசக்கர வாகனத்தில் கோட்டூர்புரம் புறப்பட்டார். அவரைப் பின்தொடர்ந்து மற்றொரு வாகனத்தில் நுாருதீனும், பிரசாந்தும் சென்றனர்.
கோட்டூர்புரம், எல்லையம்மன் கோவில் தெருவில் உள்ள கட்டாரியா அடகு கடை அருகே யாசினிடம் இருந்து பணத்தைப் பெற்ற நுாருதீன், பிரசாந்திடம் கொடுத்தார்.
பின், பிரசாந்தின் நண்பர் சுரேஷ், அடகு கடையில் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் கேட்டுவருவதாகக் கூறி, பணத்தை வாங்கிச் சென்றார். சிறிது நேரத்தில் தலைக்கவசம் அணிந்து, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபருடன் பணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு தப்பினார்.
இதுகுறித்து, யாசின் அளித்த புகாரின்படி, கோட்டூர்புரம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, கொட்டிவாக்கத்தைச் சேர்ந்த பிரசாந்தை இன்று கைது செய்தனர். மேலும், இருவரைப் பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
தலைமறைவாக உள்ள, அண்ணா பல்கலை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதாகி, புழல் சிறையில் உள்ள ஞானசேகரின் தம்பி சுரேஷ், 34, என்பவரை, தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.