/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ரூ.1 கோடி 10 டன் குட்கா அழிப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
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சென்னை: உணவு பாதுகாப்புத் துறை மற்றும் காவல் துறையினர், பல்வேறு பகுதிகளில் பறிமுதல் செய்த ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 10 டன் குட்கா புகையிலைப் பொருட்கள், கொடுங்கையூர் குப்பை கிடங்கில் கொட்டி. இன்று (நவ.,18) அழிக்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வில் சென்னை மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
சென்னையில் வாரந்தோறும் சிறப்பு சோதனை நடத்தி, குட்கா பதுக்கி வைப்போர், விற்பனை செய்வோர் மட்டுமின்றி, அவர்களுடன் தொடர்புடைய நபர்களையும் போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர்.