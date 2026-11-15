ரூ.1,000 வேண்டாம்; வீடுதான் வேண்டும்! அமைச்சரை சூழ்ந்த பெரியார் நகர் மக்கள்
ரூ.1,000 வேண்டாம்; வீடுதான் வேண்டும்! அமைச்சரை சூழ்ந்த பெரியார் நகர் மக்கள்
ADDED : நவ 13, 2026 07:57 PM
அயனாவரம்: குழந்தைகள் தின விழாவில், ‘கேக்’ வழங்க வந்த அமைச்சரை, இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு மக்கள் சூழ்ந்த சம்பவம் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. ‘எங்களுக்கு 1,000 ரூபாய் வேண்டாம்; தரமான வீடு வேண்டும்’ என, அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அயனாவரத்தில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில், குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, ‘கேக்’ அடங்கிய தொப்பு வழங்கும் விழா இன்று (நவ.,13) நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு முதல்வரின் வாழ்த்து அட்டைகள் மற்றும் கேக் வழங்கினார்.
பின், விழா முடிந்து அமைச்சர் புறப்படும்போது, அயனாவரம் பெரியார் நகர் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பைச் சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்டோர் அவரைச் சூழ்ந்து கொண்டனர்.
அப்போது, ‘தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது வெற்றி பெற்றால், பெரியார் நகரில் உள்ள குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பை இடித்து, புதிய கட்டடம் கட்டித் தருவதாக உறுதியளித்தீர்கள். ஆனால், ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஆறு மாதங்கள் கடந்தும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. 1,000 ரூபாய் வேண்டாம்; எங்களுக்கு வீடு தான் வேண்டும்’ என முறையிட்டனர்.
மனுவைப் பெற்றுக் கொண்ட அமைச்சர், பெரியார் நகர் குடியிருப்பை இடித்துவிட்டு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் என உறுதியளித்துச் சென்றார்.
பின், அயனாவரம் போலீஸ் நிலையம் சென்ற அவர், புகார்கள் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.