/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ரூ.103 கோடி சொத்துவரி சிறப்பு முகாமில் வசூல்
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:21 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:11 PM
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சென்னை: சொத்து வரி சிறப்பு முகாமில், ஜூலை 17 வரை 103.03 கோடி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னை மாநகராட்சியில் 14.23 லட்சம் சொத்து உரிமையாளர்களில், 7.10 லட்சம் பேர் வரியை முழுமையாக செலுத்தியுள்ளனர். மீதமுள்ள 7.13 லட்சம் பேரிடம் 969.56 கோடி ரூபாய் வசூலிக்க வேண்டியுள்ளது.
இதற்காக, இம்மாதம் 3- முதல் 31-ம் தேதி வரை சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது. இதில் ஜூலை 17 வரை வரை 103.03 கோடி ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்தாண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில், வசூல் 145 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. நிலுவை வரியை சொத்து உரிமையாளர்கள் விரைந்து செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.