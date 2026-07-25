/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ கல்விக்கு உதவுவதாக ரூ.1.21 லட்சம் ' அபேஸ் '
ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:51 AM
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கொடுங்கையூர்: ஜூலை 25-: கொடுங்கையூர், எம்.ஜி.ஆர்., நகரைச் சேர்ந்தவர் முத்துகாமாட்சி, 50; மளிகை கடைகளுக்கு ஊறுகாய், ஜாம் விற்பனை செய்து வருகிறார்.
இவரது மகன் மகாலிங்கம், ராயபுரத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில், பிளஸ் 2 படித்து, கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில், மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.
மகாலிங்கம் பிளஸ் 2 முடித்ததற்கான கல்வி உதவித்தொகை, 48,500 ரூபாய் வந்துள்ளதாகவும், மொபைல் போனில் க்யூ.ஆர்., குறியீடு வாயிலாக ஸ்கேன் செய்து பெறலாம் எனவும், மர்ம நபர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதை நம்பிய முத்துகாமாட்சி, மர்ம நபர் அனுப்பிய க்யூ.ஆர்., குறியீடை ஸ்கேன் செய்தபோது, அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்த 1.21 லட்சம் ரூபாய் திருடப்பட்டது. இது குறித்த புகாரை, கொடுங்கையூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.