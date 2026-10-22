வில்லிவாக்கம் - அம்பத்துார் 5, 6வது பாதைக்கு ரூ.1,546 கோடி! 2 ஆண்டில் முடிக்க டெண்டர் கோரியது ரயில்வே ; பெரம்பூரை 4 வது முனையமாக்க முன்னோட்டம்
வில்லிவாக்கம் - அம்பத்துார் 5, 6வது பாதைக்கு ரூ.1,546 கோடி! 2 ஆண்டில் முடிக்க டெண்டர் கோரியது ரயில்வே ; பெரம்பூரை 4 வது முனையமாக்க முன்னோட்டம்
UPDATED : அக் 10, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 09, 2026 09:48 PM
UPDATED : அக் 10, 2026 12:41 AM ADDED : அக் 09, 2026 09:48 PM
சென்னை: சென்னையின் நான்காவது ரயில் முனையமாக, பெரம்பூரை மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் முன்னோட்டமாக, வில்லிவாக்கம் - அம்பத்துார் இடையே, 1,546.69 கோடி ரூபாயில், ஐந்து, ஆறாவது புதிய பாதைகள் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு, தெற்கு ரயில்வே டெண்டர் கோரியுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த பணிகளை முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னைக்கு வந்து செல்லும் ரயில் பயணியரின் எண்ணிக்கை, நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், சென்ட்ரல், எழும்பூர், தாம்பரம் ரயில் நிலையங்களில், பயணியர் நிரம்பி வழிகின்றனர்.
எனவே, கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க வசதியாக, பெரம்பூர் ரயில் நிலையம் புதிய முனையமாக மாற்றப்படும் என, தெற்கு ரயில்வே, கடந்தாண்டு ஜூலையில் அறிவித்தது. அதன்படி, பெரம்பூர் ரயில் நிலையம், 360 கோடி ரூபாயில் நான்காவது முனையமாக மாற்றப்பட உள்ளது.
அதேபோல், வில்லிவாக்கம் - அம்பத்துார் இடையே, 6 கி.மீ., துாரத்துக்கு, ஐந்து, ஆறாவது புதிய பாதைகளுக்கான அனைத்து கட்டமைப்பு பணிகளையும் மேற்கொள்ள, 1,546.69 கோடி ரூபாய்க்கு, தெற்கு ரயில்வே டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பயணியர் வருகை அதிகரிப்பால், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இடநெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, கூடுதல் முனையங்கள் அமைப்பது அவசியம். அந்த வகையில், சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் தடத்தில், பெரம்பூர் ரயில் நிலையம் முக்கியமானதாக உள்ளது. இந்த நிலையம் வழியாக, 80க்கும் மேற்பட்ட விரைவு ரயில்கள், 150க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த வழித்தடத்தில் பெரம்பூரில் போதிய நிலம் இருப்பதால், 360 கோடி ரூபாயில், நான்காவது புதிய முனையம் அமைப்பதற்கான பணிகள் படிப்படியாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இவற்றில், ரயில் நிலையத்தின் கூடுதல் வசதிகளுக்கான அமைவிடங்கள், பார்சல் அலுவலகங்கள், வாகன நிறுத்தம், வணிக வளாக பகுதிகள், சுற்றுச்சுவர்கள், மேம்படுத்தப்படும் நுழைவாயில்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இதற்கிடையே, பெரம்பூரில் இருந்து ரயில்கள் இயக்க வசதியாக, பெரம்பூர் - அம்பத்துார் இடையே, ஐந்து, ஆறாவது புதிய பாதைகளும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இந்த தடத்தில், வில்லிவாக்கம் - அம்பத்துார் இடையே, 6 கி.மீ., துாரம், 1,546.69 கோடி ரூபாயில் புதிய பாதைகள் அமைக்க, 'டெண்டர்' வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தேவையான நிலம் கையப்படுத்துவது, ரயில் பாதைகள், சிவில் இன்ஜினியரிங், ரயில்களின் பாதுகாப்பான இயக்கத்துக்குத் தேவையான சிக்னல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு வசதிகள், மின்சாரக் கட்டமைப்புகள், மேல்நிலை மின் பாதைகள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, பணிகள் ஒப்படைத்த இரண்டு ஆண்டுகளில், திட்டப்பணிகளை முடிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம்.
பெரம்பூரில் தற்போது, நான்கு நடைமேடைகள் உள்ளன. கூடுதலாக இரண்டு நடைமேடைகள் அமைக்கப்படும். இதற்கு, அடுத்தடுத்து டெண்டர்கள் வெளியிட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
வரும் 2028ல், இந்த புதிய முனையத்தை கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளோம். இதனால், ரயில்கள் இயக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படுவதை தவிர்ப்பதோடு, கூடுதல் ரயில்களையும் இயக்க முடியும்.
குறிப்பாக, தென்மாவட்டங்களுக்கு, இங்கிருந்து தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.