விபத்தில் உயிரிழந்த பல் மருத்துவர் குடும்பத்திற்கு ரூ.1.64 கோடி இழப்பீடு
விபத்தில் உயிரிழந்த பல் மருத்துவர் குடும்பத்திற்கு ரூ.1.64 கோடி இழப்பீடு
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 11:16 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:13 PM
சென்னை:விபத்தில் உயிரிழந்த பல் மருத்துவரின் குடும்பத்திற்கு, 1.64 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீடு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையைச் சேர்ந்தவர் பல்மருத்துவர் இமயவள்ளி, 35. இவர், குடும்பத்தினருடன், கும்பகோணத்தை நோக்கி, 2022 ஆக., 15ல், காரில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, எதிர்திசையில் வேகமாக வந்த லோடு வாகனம் மோதியதில், காரின் பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த இமயவள்ளி உயிரிழந்தார்.
இமயவள்ளியின் கணவர், மகன் மற்றும் பெற்றோர், இழப்பீடு கோரி மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகளை விசாரிக்கும் தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடந்தனர்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி நஷீர்அலி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. இமயவள்ளி மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனம் என, இருதரப்பு வாதத்தையும் கேட்ட நீதிபதி, லோடு வாகனம் கவனக்குறைவாகவும், அதிவேகமாகவும் இயக்கப்பட்டதே விபத்திற்கு காரணம்.
மேலும், 35 வயதில் இறந்த இமயவள்ளி, தனியார் மருத்துவமனையில், 55,200 சம்பளம் பெற்றுள்ளார். தனியாக கிளினிக்கும் நடத்தி வந்துள்ளார்.
எனவே, இழப்பீடாக, 1.64 கோடி ரூபாயை, 7.5 சதவீத வட்டியுடன், அவரது குடும்பத்தினருக்கு வழங்க வேண்டும் என, காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.