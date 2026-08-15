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அயப்பாக்கத்தில் இரு வீடுகளில் ரூ.18 லட்சம் நகை திருடியோர் கைது

அயப்பாக்கத்தில் இரு வீடுகளில் ரூ.18 லட்சம் நகை திருடியோர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM

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அயப்பாக்கம்: அயப்பாக்கத்தில், அடுத்தடுத்த வீடுகளில் 18 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க, வெள்ளி நகைகள் திருடிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

அயப்பாக்கம், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர் கமலநாதன், 44. கடந்த 5ம் தேதி தன் குடும்பத்துடன் ஆந்திராவிற்கு சென்றிருந்தார். 8ம் தேதி அவரது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் தெரிய வந்தது.

வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது, 16 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள், 50,000 ரூபாய் திருட்டு போனது தெரிய வந்தது. மேலும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தாமோதரன், 60, என்பவரின் வீட்டிலும், 2 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள், ‘ஆப்பிள்’ லேப்டாப், ஆகியவை அதே நாளில் திருடு போனது தெரிய வந்தது.

இந்த இரு வழக்குகள் தொடர்பாக, அயப்பாக்கம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், தண்டையார்பேட்டையைச் சேர்ந்த செல்வம், 38 மற்றும் கொருக்குப்பேட்டையைச் சேர்ந்த பாலுராஜ், 42, ஆகியோர் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. திருவண்ணாமலையில் பதுங்கி இருந்த இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

அவர்களிடம் இருந்து, 8 சவரன் தங்க நகைகள், வெள்ளி நகைகள் மற்றும் ‘ஆப்பிள்’ லேப்டாப் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், நேற்று முன்தினம் இருவரையும் சிறையில் அடைத்தனர்.

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