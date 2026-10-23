ரூ.1.90 லட்சம் கிரெடிட் கார்டு மோசடி: மர்ம நபருக்கு வலை
ரூ.1.90 லட்சம் கிரெடிட் கார்டு மோசடி: மர்ம நபருக்கு வலை
ADDED : அக் 23, 2026 09:26 PM
எம்.ஜி.ஆர்.: வங்கி மேலாளர் எனக்கூறி, தனியார் நிறுவன ஊழியரின் கிரெடிட் கார்டில் இருந்து 1.90 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த நபர் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ஜாபர்கான்பேட்டையில் உள்ள ஆண்கள் விடுதியில் தங்கி, தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருபவர் சுப்புராஜ், 36. கடந்த 22ம் தேதி, மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்ட நபர், தன்னை வங்கி மேலாளர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். சுப்புராஜின் கிரெடிட் கார்டில் பாதுகாப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார். அதை ரத்து செய்ய, குறிப்பிட்ட இணையதளத்தில் சென்று ஓ.டி.பி., எண்ணைப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
பேசுவது வங்கி மேலாளர் என நம்பிய சுப்புராஜும், அவர் கூறியபடி இணையதளத்தில் ஓ.டி.பி., எண்ணைப் பதிவு செய்துள்ளார். ஆனால், சிறிது நேரத்திலேயே அவரது கிரெடிட் கார்டு கணக்கில் இருந்து, 1.90 லட்சம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டதாக குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது.
இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சுப்புராஜ், தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து, எம்.ஜி.ஆர்., நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.