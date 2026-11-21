இயந்திரம் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.2 கோடி மோசடி: பெண் கைது, கூட்டாளிக்கு வலை
இயந்திரம் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.2 கோடி மோசடி: பெண் கைது, கூட்டாளிக்கு வலை
UPDATED : நவ 21, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:31 PM
ஆவடி: சமையல் பருப்பு சுத்தம் செய்யும் இயந்திரம் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, வங்கியில் 2.64 கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில், முகப்பேரைச் சேர்ந்த மீனா, 40, என்பவரை ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
திருமுல்லைவாயல், திருவள்ளுவர் நகரைச் சேர்ந்தவர் மணி, 67. இவர், தன் மகள் ரஞ்சனா பெயரில், 'ரஞ்சனா என்டர்பிரைசஸ்' என்ற நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு கடந்த ஜூலை மாதம் முகப்பேரைச் சேர்ந்த மீனா, சங்கர் ஆகியோர் அறிமுகமாகினர்.
அவர்கள், சமையல் பருப்பு சுத்தம் செய்யும் இயந்திரம் வாங்கி கூட்டாகத் தொழில் செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும். அம்பத்தூரில் உள்ள அரசு பொதுத்துறை வங்கி மேலாளரைத் தெரியும். அவர் மூலம் கடன் பெற்றுத் தருவதாக என, மணியிடம் ஆசை வார்த்தை கூறினர்.
இதற்காக மணியின் வீட்டுப் பத்திரத்தைப் பெற்ற சங்கர், தனக்குத் தெரிந்த, 'வி.எஸ்.டெக்னாலஜி' என்ற நிறுவனத்தின் பெயரில் இயந்திரத்துக்கான விலைப்பட்டியலை வங்கியில் சமர்ப்பித்து, 2.64 கோடி ரூபாய்க்கு வரைவோலை பெற்றார்.
அதைப் பெற்ற நிறுவன உரிமையாளர் ஜஸ்டின் பிரபாகர், 54 லட்சம் ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு, மீதமுள்ள 2.10 கோடி ரூபாயை மீனா நடத்தும், எம்.எம்., நிறுவனத்துக்கு அனுப்பினார். அதில், 10 லட்சம் ரூபாயை கமிஷனாக எடுத்த மீனா, எஞ்சிய 2 கோடி ரூபாயை சங்கருக்கு அனுப்பினார்.
ஆனால், இயந்திரம் வாங்கித் தராமல் பணத்தை ஏமாற்றியதால், மணி அக்டோபரில் ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார். இன்ஸ்பெக்டர் செங்குட்டுவன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து, நேற்று முன்தினம் மீனாவைக் கைது செய்தனர். ஆந்திராவில் தலைமறைவாக உள்ள சங்கரைத் தேடி வருகின்றனர்.
மேலும், உதவி கேட்டு வருபவர்களிடம், 10 கோடி ரூபாய் வரை சங்கர் மோசடி செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.