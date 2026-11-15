வட்டி தொழில் செய்த முதியவரிடம் ரூ.21 லட்சம் மோசடி: தம்பதி கைது
வட்டி தொழில் செய்த முதியவரிடம் ரூ.21 லட்சம் மோசடி: தம்பதி கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:46 PM
ஆலந்துார்: வட்டித் தொழில் செய்து வந்த முதியவரை ஏமாற்றி, 21 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த கணவன், மனைவியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை, ஆதம்பாக்கம், தில்லை கங்கா நகரைச் சேர்ந்தவர் சங்கரன், 72. இவர், உணவகம் ஒன்றில் காசாளராக இருப்பதுடன், 15 ஆண்டுகளாக வட்டிக்குப் பணம் கொடுக்கும் தொழிலும் செய்து வருகிறார்.
அதே உணவகத்தில் மதுரை மாவட்டம், சம்மட்டிபுரம், தலவாசல் பகுதியைச் சேர்ந்த சூர்ய பிரேம்குமார், 39, என்பவரின் மனைவி நளினி, 30, வேலை பார்த்து வந்தார்.
இவர், வாடகை வீட்டிற்கு முன்பணம் கொடுக்க வேண்டும் எனக்கூறி சங்கரனிடம், 30 ஆயிரம் ரூபாய் பெற்றுள்ளார். பின், பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி வட்டிக்குப் பணம் பெற்று வந்துள்ளார்.
சங்கரனிடம் ஒருநாள், ‘2.50 லட்சம் ரூபாயை திருப்பிக் கொடுக்கச் வந்தபோது, போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். வட்டித் தொழில் செய்யும் உங்களை வழக்கில் சிக்க வைக்காமல், வேறு ஒருவரை சிக்க வைத்தேன்’ என, நளினி தெரிவித்துள்ளார்.
சிறையில் இருக்கும் நபரை ஜாமினில் எடுக்க வேண்டும் எனவும், அவர் இறந்துவிட்டதாகவும் கூறி, நளினி, அவரது கணவர் சூர்ய பிரேம்குமார், நளினியின் மாமா மணி ஆகியோர் சிறுகச் சிறுக முதியவரிடம், 21 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளனர்.
தொடர்ந்து பணம் தராவிட்டால் குடும்பத்தினரைக் கொலை செய்வதாகவும், சங்கரனை மிரட்டியுள்ளனர்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, ஆதம்பாக்கம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்ததில், மோசடி உறுதியானதை அடுத்து, சூர்ய பிரேம்குமார், நளினி ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். இருவரையும் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைத்தனர்.