ரூ. 21.88 கோடி கோவில் சொத்து புரசைவாக்கத்தில் மீட்பு
ரூ. 21.88 கோடி கோவில் சொத்து புரசைவாக்கத்தில் மீட்பு
ADDED : நவ 19, 2026 07:52 PM
கீழ்ப்பாக்கம்: புரசைவாக்கம் கங்காதரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான 21.88 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 24,934 சதுரடி ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் இன்று (நவ.,19) மீட்கப்பட்டன.
புரசைவாக்கத்தில் உள்ள கங்காதரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமாக, 22,800 சதுரடி காலி நிலமும், 2,134 சதுரடி குடியிருப்பு நிலமும் அதேபகுதியில் உள்ள கோவில் தெருவில் உள்ளன. இந்த நிலங்களை தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்து வைத்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி நிலங்களை மீட்கும் வகையில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் ––––––––––––? நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், ஆக்கிரமிப்பாளர்களை வெளியேற்ற உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, இன்று அறநிலையத்துறையின் சென்னை மண்டல உதவி கமிஷனர் புவனேஸ்வரி முன்னிலையில், கோவில் செயல் அலுவலர் ஆச்சி சிவபிரகாசம், மேலாளர் தனசேகர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி நிலங்களை மீட்டனர்.
மீட்கப்பட்ட 24,934 சதுரடி நிலங்களின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பில் 21.88 கோடி ரூபாயாகும்.