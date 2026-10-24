லாரி மோதி 46 சதவீதம் உடல் ஊனம் இளைஞருக்கு ரூ.23 லட்சம் இழப்பீடு
லாரி மோதி 46 சதவீதம் உடல் ஊனம் இளைஞருக்கு ரூ.23 லட்சம் இழப்பீடு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:08 PM
சென்னை: லாரி மோதி, 46 சதவீதம் உடல் ஊனம் ஏற்பட்ட வழக்கில், இளைஞருக்கு 23 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டுத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சேலையூரைச் சேர்ந்தவர் சந்தோஷ், 26; விற்பனை பிரதிநிதி. இவர், 2024 மே 6ம் தேதி, எஸ்.பி.கோவில் – ஒரகடம் சாலையில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது லாரி மோதியது. இதில், சந்தோஷின் வலது தொடையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
விபத்தால் தன் தொழில் ஈட்டும் திறன் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறி இழப்பீடு கோரி, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தில் சந்தோஷ் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி தர்மபிரபு பிறப்பித்த உத்தரவு:
விபத்து தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கை மற்றும் நேரில் பார்த்த சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களைப் பரிசீலித்ததில், லாரி ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவே விபத்துக்குக் காரணம் என்பது உறுதியாகிறது. விபத்தால், சந்தோஷுக்கு 46 சதவீதம் உடல் ஊனம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவ வாரியம் சான்றளித்துள்ளது.
எனவே, அவரது வருங்கால வருமான இழப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக, 23.04 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டை, லாரிக்கு காப்பீடு வழங்கிய, ‘தி நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ்’ நிறுவனம், 6.5 சதவீத வட்டியுடன் 30 நாட்களுக்குள் வழங்க வேண்டும். தவறினால், 7.5 சதவீத வட்டி விதிக்கப்படும்.
இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.