ஏர்போர்ட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.23 லட்சம் மோசடி: ‘மாஜி’ அதிகாரி கைது
ஏர்போர்ட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.23 லட்சம் மோசடி: ‘மாஜி’ அதிகாரி கைது
UPDATED : அக் 20, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 20, 2026 05:02 PM
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி, 23 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த முன்னாள் அதிகாரியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மலைப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குமாரி கலா, 52. இவர், சென்னை விமான நிலையத்தில் சீனியர் சூப்பிரண்டாக பணியாற்றினார். ஒழுங்கு நடவடிக்கை காரணமாக, கடந்தாண்டு பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இதையடுத்து இவர், தாம்பரம் சானடோரியத்தில் உள்ள ‘மெப்ஸ்’ ஏற்றுமதி வளாகத்தில் இருந்து, சரக்கு பெட்டகங்களை, சென்னை விமான நிலைய கார்கோவுக்கு எடுத்துச் செல்லும் சரக்கு வாகனங்களை, ஒப்பந்த அடிப்படையில் வாடகைக்கு இயக்கும் தொழில் செய்து வந்தார்.
அப்போது, விமான நிலையத்தில், உயர் அதிகாரியாக பணியில் இருப்பதாக கூறி சரக்கு வாகன டிரைவர்கள் சிலரிடம், விமான நிலையத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக ஆசைவார்த்தை கூறியுள்ளார்.
அதன்பின், குமாரி கலா வேலைக்கான போலி விண்ணப்பங்களை கொடுத்து, அதை நிரப்பி வாங்கிக் கொண்டார்.
அந்த வகையில், வேன் டிரைவர்கள் மற்றும் அவர்களின் உறவினர்களிடம் 23 லட்சம் ரூபாய் வரை வசூலித்துள்ளார். பல மாதங்களாகியும் வேலை கிடைக்காததால், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விசாரித்தபோது அவர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது.
இது குறித்த புகாரை அடுத்து, அவரை சென்னை விமான நிலைய போலீசார் தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், அவர் வீட்டிற்கு வந்த தகவலறிந்து, அங்கு சென்ற போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். பின், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.