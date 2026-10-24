வீடு கட்டி தருவதாக ரூ.24 லட்சம் மோசடி கட்டுமான நிறுவன ஓனர் 2 பேருக்கு சிறை
வீடு கட்டி தருவதாக ரூ.24 லட்சம் மோசடி கட்டுமான நிறுவன ஓனர் 2 பேருக்கு சிறை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:09 PM
சென்னை: வீடு கட்டித்தருவதாகக் கூறி, 24 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில், தனியார் கட்டுமான நிறுவன இயக்குநர் இருவருக்கு, தலா எட்டு மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதித்து, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை ஜார்ஜ் டவுன், அங்கப்ப நாயக்கன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் முத்துசாமி. ‘ராயல் ஸ்பிளண்டர் டெவலப்பர்ஸ்’ நிறுவனம், சோழிங்கநல்லுாரில் கட்டுவதாக அறிவித்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒரு வீடு வாங்க, 2012ல், 24 லட்சம் ரூபாய் செலுத்தினார்.
பணிகளை முடித்து 24 மாதங்களுக்கு வீட்டை ஒப்படைப்பதாக உறுதியளித்த நிறுவனம், அதன்படி வழங்காததால், முத்துசாமி செலுத்திய தொகையை வட்டியுடன் 47.43 லட்சம் ரூபாய் தர ஒப்புக்கொண்டது.
அதற்கான காசோலையை, வங்கியில் முத்துசாமி செலுத்தியபோது, அந்த கணக்கில் பணமில்லை என திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
இதையடுத்து முத்துசாமி, சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த காசோலை மோசடி வழக்கு, நீதிபதி சுகந்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, கட்டுமான நிறுவனம் சார்பில், ‘நிறுவனம் திவால் நடவடிக்கைக்கு உட்பட்டிருப்பதால், காசோலை மோசடி வழக்கை தொடர முடியாது’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, புகார்தாரர் தரப்பு ஆவணங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவித்து, ராயல் ஸ்பிளன்டர் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் சந்தோஷ், சிவராமகிருஷ்ணன் ஆகியோரை குற்றவாளிகளாக அறிவித்தார்.
மேலும், அவர்கள் இருவருக்கும் தலா எட்டு மாத சிறை தண்டனையும், முத்துசாமிக்கு 47.43 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடும் விதித்து, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.