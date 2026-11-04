ரூ.25 கோடி நிலம் அபகரிப்பு ஆவடியில் முதிய தம்பதி தர்ணா
ரூ.25 கோடி நிலம் அபகரிப்பு ஆவடியில் முதிய தம்பதி தர்ணா
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:36 PM
சென்னை: நில மோசடிக்கு அதிகாரிகள் உடந்தையாக செயல்பட்டதாகக் குற்றம்சாட்டி, ஆவடி சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் முன் முதிய தம்பதி நேற்று தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை, அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த தம்பதி ரங்கநாதன், 70, – தாட்சாயினி, 63. இவர்களது மகன் பாலாஜி, 29. மூவரும் நேற்று காலை ஆவடி, ஐயன்குளம் பகுதியில் உள்ள சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் முன் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
தாட்சாயினி கூறியதாவது: ஆவடி வட்டம், பாலவேடு கிராமத்தில் என் பெற்றோர் பொன்னுபிள்ளை – ஜீவம்மாளுக்கு சொந்தமாக, 25 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 3.8 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது.
நாங்கள் ஐந்து வாரிசுகள். என்னிடமும், சகோதரி மாரியம்மாளிடமும் ஒப்புதல், கையெழுத்து பெறாமல், அந்த நிலத்தை உடன்பிறந்தவர்கள் மூவர் மோசடியாக அபகரித்துள்ளனர். இதற்கு அதிகாரிகளும் உடந்தை.
எங்களுக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை பிரித்து கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
இவ்வாறு கூறினார்.
பின், சார் – பதிவாளரிடம் விளக்கம் கேட்டு தம்பதி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, அலுவலக வாயில் முன் அமர்ந்து தர்ணா செய்தனர்; அவர்களை அங்கிருந்தவர்கள் சமாதானப்படுத்தினர்.
இதற்கு பதிலளித்த சார் – பதிவாளர், ‘இந்த பத்திரப்பதிவை நான் மேற்கொள்ளவில்லை; புகார் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.