ரூ.2.25 கோடி அரசு நிலம் குன்றத்துார் பகுதியில் மீட்பு
ரூ.2.25 கோடி அரசு நிலம் குன்றத்துார் பகுதியில் மீட்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:16 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துாரில் ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியிருந்த 2.25 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு நிலம் நேற்று மீட்கப்பட்டது.
குன்றத்துார் நகராட்சி 11வது வார்டு கன்னியப்பன் நகரில், குடியிருப்புகள் மத்தியில் வாணியன் குளம் அமைந்துள்ளது. இக்குளம் அப்பகுதி மக்களின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், குளத்தின் மேற்கு திசை கரை பகுதியில் சர்வே எண் 91/2ல் 5,000 சதுர அடி நிலத்தை, இருவர் ஆக்கிரமித்தினர். மதில் சுவர் கட்டி எழுப்பப்பட்டது.
இது குறித்து நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, நேற்று குன்றத்துார் தாசில்தார் சுந்திரமூர்த்தி தலைமையில் வருவாய் துறையினர் மற்றும் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, போலீசார் பாதுகாப்புடன் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் மதில் சுவரை இடித்து அகற்றி நிலத்தை மீட்டனர். மீட்கப்பட்ட நிலத்தின் மதிப்பு 2.25 கோடி ரூபாய்.