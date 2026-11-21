ரூ.3 லட்சம் காசோலை மோசடி ஆள்மாறாட்டம் செய்தவர் கைது
ரூ.3 லட்சம் காசோலை மோசடி ஆள்மாறாட்டம் செய்தவர் கைது
ADDED : நவ 20, 2026 05:39 PM
சென்னை: எல்.ஐ.சி., எனும் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்ட பாலிசி முதிர்வு தொகைக்கான காசோலையை, ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடியாக பெற்ற வழக்கில், 17 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த அன்பழகன், 58, என்பவரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
அண்ணா சாலை, எல்.ஐ.சி., அலுவலகத்தில் மேலாளராக பணிபுரியும் கண்ணன், 44, கடந்த 2009 ஏப்., 17ல், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் ஒரு புகார் அளித்தார்.
அதில், ‘பாலிசிதாரர் விஜயகுமாரின் முதிர்வு தொகை 3.22 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை, அவரது வீட்டு முகவரிக்கு அனுப்பினோம். அதை, சிலர் ஆள்மாறாட்டம் செய்து பணத்தைப் பெற்றுள்ளனர். பணத்தை மீட்டு, சம்பந்தப்பட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என கூறியிருந்தார்.
வழக்குப்பதிவு செய்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரதாப், அர்ஜுனன் ஆகிய இருவரையும், கடந்த செப்டம்பரில் கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, 17 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த கடலுார் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அன்பழகன், 58, என்பவரை, அவரது வீட்டில் வைத்து போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்; வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
புரோக்கர் வேலை செய்து வந்த அன்பழகன், தனக்கு அறிமுகமான பிரதாப், அர்ஜுனன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து மோசடியில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது.