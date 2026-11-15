வீடு குத்தகைக்கு தருவதாக ரூ.3 லட்சம் மோசடி: பெண் கைது
வீடு குத்தகைக்கு தருவதாக ரூ.3 லட்சம் மோசடி: பெண் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 08:17 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:12 PM
பெரவள்ளூர்: வீட்டை குத்தகைக்கு தருவதாகக் கூறி, வாலிபரிடம் 6.80 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த நிர்மலா, 45, என்ற வீட்டின் உரிமையாளரை, போலீசார் கைது செய்தனர்; அவரது கணவரை தேடி வருகின்றனர்.
பெரம்பூர், செங்கல்வராயன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் விவேக், 25. கடந்த 2023ல் திருமணமான புதிதில், குத்தகைக்கு வீடு தேடி வந்தார்.
அப்போது, ஜி.கே.எம்., காலனி, வ.உ.சி., ஐந்தாவது தெருவில் ஒரு வீட்டின் உரிமையாளர் நிர்மலா, அவரது கணவர் விமல்ராஜ் ஆகியோர் 6.80 லட்சம் ரூபாய்க்கு வீட்டை குத்தகைக்கு தருவதாக, 2023ல் இவரிடம் ஒப்பந்தம் செய்தனர்.
வீட்டை சுத்தம் செய்ய வேண்டியுள்ளதால், ஒரு வாரம் கழித்து சாவி தருவதாகக் கூறினர். சில நாட்கள் கழித்து விவேக் சென்றபோது, அந்த வீட்டில் வேறு ஒருவர் குடியிருந்தார்.
இதுகுறித்து கேட்டபோது, அதிக பணம் கொடுத்ததால் அவர்களுக்கு வீட்டை கொடுத்துவிட்டதாகவும், பணத்தை திருப்பித் தருவதாகவும் நிர்மலா கூறியுள்ளார்.
ஆனால், 2025 மே மாதம் வரை, நான்கு லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே திருப்பிக் கொடுத்தார். எஞ்சிய 2.80 லட்சம் ரூபாயை தராமல் ஏமாற்றி வந்தார்.
விவேக் புகாரையடுத்து, பெரவள்ளூர் போலீசார் விசாரித்து, நிர்மலாவை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். இவர் மீது ஏற்கனவே ஒரு குற்ற வழக்கு உள்ளது. தலைமறைவாக உள்ள அவரது கணவர் விமல்ராஜை தேடி வருகின்றனர்.