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ஏர்போர்ட்டில் ரூ.35 லட்சம் மதிப்பு தங்கம் பறிமுதல்
ஏர்போர்ட்டில் ரூ.35 லட்சம் மதிப்பு தங்கம் பறிமுதல்
ADDED : அக் 22, 2026 05:29 PM
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சென்னை: விமான நிலையத்தில் 35 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
துபாயில் இருந்து சென்னை விமானம், இலங்கை வழியாக நேற்று (அக்.,21) இரவு வந்தது. வழக்கம்போல, பயணியரின் உடைமைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, துபாய் சென்று இணைப்பு விமானத்தில் சென்னை திரும்பிய தமிழக பயணி ஒருவர் மீது சந்தேகம் எழுந்தது. அவரது உடைமைகளை சோதனை செய்ததில், தங்க பசை இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதன் எடை 220 கிராம். சர்வதேச மதிப்பு 35 லட்சம் ரூபாய். அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.