சாலை விபத்தில் கட்டட தொழிலாளி பலி: குடும்பத்தினருக்கு ரூ.35.85 லட்சம் இழப்பீடு
சாலை விபத்தில் கட்டட தொழிலாளி பலி: குடும்பத்தினருக்கு ரூ.35.85 லட்சம் இழப்பீடு
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 05:16 PM
சென்னை: சாலையை கடக்கும் போது, சரக்கு வாகனம் மோதி கட்டடத் தொழிலாளி உயிரிழந்த வழக்கில், அவரது குடும்பத்தினருக்கு, 35.85 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை முடிச்சூர், லட்சுமி நகரைச் சேர்ந்தவர் எழுமலை, 45. கட்டடத் தொழிலாளியான இவர், 2024 ஜூன் 9ம் தேதி காலை 11:30 மணியளவில், வண்டலுார் செல்லும் சாலை அருகே உள்ள மணிவாக்கம் ஏரியை நோக்கி சாலையை கடக்க முயன்றார்.
அப்போது அவ்வழியாக வந்த அசோக் லேலண்ட் டோஸ்ட் சரக்கு வாகனம் அவர் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த எழுமலை, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து ஏழுமலையின் குடும்பத்தினர் சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயத்தில், இழப்பீடு கோரி வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி நசீர் அலி நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு:
வாகன ஓட்டுநரின் அஜாக்ரதையால் விபத்து நடந்திருப்பதால், காப்பீட்டு நிறுவனம் மனுதாரருக்கு இழப்பீடு வழங்க கடமைப்பட்டுள்ளது.
ஏழுமலை கட்டடத் தொழிலாளி என கூறப்பட்டாலும், அவரது மாத வருமானம் தொடர்பான ஆவணங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை.
இருப்பினும் அவரது மாத வருமானம், குறைந்தபட்சம் 21,000 ரூபாயாக கணக்கிடப்பட்டு, வயது, எதிர்கால வருவாய் இழப்பு, இறுதிச் சடங்கு செலவு உள்ளிட்டவைக்காக, 35.85 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டை, 'யுனிவர்சல் சோம்போ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ்' நிறுவனம், 7.5 சதவீத வட்டியுடன், 30 நாட்களுக்குள் மனுதாரர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.