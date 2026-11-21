UPDATED : நவ 21, 2026 08:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:04 PM
பிராட்வே: பூங்கா நகர் மின்ட் தெருவில், செங்கழுநீர் பிள்ளையார் கோவிலுக்குச் சொந்தமான 3.66 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் மீட்கப்பட்டன.
சென்னை, பூங்கா நகர், மின்ட் தெருவில் செங்கழுநீர் பிள்ளையார் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு சொந்தமாக, 1,944 சதுர அடி நிலம், முத்தியால்பேட்டை செங்கழுநீர் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் உள்ளது. இந்த நிலம் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்தது.
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, கோவில் உதவி கமிஷனர் புவனேஸ்வரி தலைமையிலான அதிகாரிகள் நேற்று, அந்த நிலத்தை மீட்டனர். இதன் மதிப்பு 3.20 கோடி ரூபாய்.
இதேபோல், முத்தியால்பேட்டை, சாலை விநாயகர் தெருவில் கோவிலுக்குச் சொந்தமான 281 சதுர அடி நிலமும் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்தது. அதையும் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மீட்டனர். இதன் மதிப்பு 46 லட்சம் ரூபாய். இரு இடங்களிலும் சேர்த்து மொத்தம் 2,225 சதுர அடி நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.