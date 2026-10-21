ரூ.38 லட்சம் காசோலை மோசடி டாக்டருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை
ரூ.38 லட்சம் காசோலை மோசடி டாக்டருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை
ADDED : அக் 21, 2026 12:14 AM
சென்னை: நில விற்பனை தொடர்பான பணத்தைத் திருப்பித் தர வழங்கிய காசோலை, வங்கியில் பணமில்லாமல் திரும்பிய வழக்கில், டாக்டருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தண்டையார்பேட்டை டி.எச்., சாலையைச் சேர்ந்த டாக்டர் ஸ்ரீ ஹரிஸ் காளிதாஸ், திருவள்ளூர் மாவட்டம் காட்டுப்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள தன் 3,010 சதுர அடி நிலத்தை விற்க முடிவு செய்தார்.
இதற்காக, மேற்கு மாம்பலத்தைச் சேர்ந்த சுஜாதாவுடன், 2022 ஆகஸ்டில் 2.08 கோடி ரூபாய்க்கு கிரைய ஒப்பந்தம் செய்தார். இதன்படி, சுஜாதா ஐந்து தவணைகளில், 50 லட்சம் முன்பணம் செலுத்தினார்.
நிலத்தின் மூல ஆவணத்தில் 319 சதுர அடி குறைவாக இருப்பதாகக் கூறி, அதற்கான தொகையைக் கழிக்குமாறு சுஜாதா கோரினார். இதை ஏற்காத ஸ்ரீ ஹரிஸ் காளிதாஸ், 2022 டிசம்பரில் நிலத்தை வேறொருவருக்கு விற்றார்.
இதையடுத்து, பணத்தைத் திருப்பிக் கேட்ட சுஜாதாவுக்கு, 2025 ஜூலை 10ல், 38 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கினார். அதை வங்கியில் செலுத்தியபோது, போதிய பணம் இல்லாமல் திரும்பியதால், சுஜாதா சைதாப்பேட்டை பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எஸ்.பிரின்ஸ் சாமுவேல் ராஜ், ‘காசோலை மோசடி குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டதாகக் கூறி, டாக்டருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்தார். மேலும், சுஜாதாவுக்கு 38 லட்சம் ரூபாயை மூன்று மாதங்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்’ என உத்தரவிட்டார்.
மற்றொரு வழக்கு
மற்றொரு காசோலை மோசடி வழக்கில், சென்னை நெடுஞ்செழியன் தெருவைச் சேர்ந்த கோகுல் கண்ணனுக்கு ஆறு மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதித்ததுடன் பிடியாணையும் பிறப்பித்து, எழும்பூர் 19வது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.