ரூ.1.92 கோடி மோசடி வழக்கு :தம்பதி உட்பட 4 பேர் கைது
ரூ.1.92 கோடி மோசடி வழக்கு :தம்பதி உட்பட 4 பேர் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 10:52 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:24 PM
சென்னை: தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில், வீடு வாங்கி தருவதாக கூறி, 1.92 கோடி ரூபாய் மற்றும் 89 சவரன் நகைகள் பெற்று, மோசடியில் ஈடுபட்ட தம்பதி உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அடையார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோமளவல்லி, 50. இவர் உட்பட நான்கு பேர், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்து இருந்தனர்.
அதில், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த யாஸ்மின் மற்றும் அவரது கணவரும், சைதாப்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்புகளில், குறைந்த விலைக்கு வீடு வாங்கி தருவதாக ஆசைவார்த்தை கூறினர்.
இதற்காக, நானும், மாரிமுத்து, தாஹிரா, கவுரவ் தத் ஜி ஆகிய நான்கு பேரும், 1.92 கோடி ரூபாயும், 89 சவரன் நகையும் கொடுத்தோம். மேலும் உறவினர் மகளுக்கு எம்.பி.பி.எஸ்., சீட்டு வாங்கி தருவதாக கூறியதால், 12 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தேன்.
ஆனால், வீடு மற்றும் எம்.பி.பி.எஸ்., சீட்டு வாங்கி தராமல் ஏமாற்றினர். எனவே மோசடியில் ஈடுபட்டோர் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து, இழந்த பணம் மற்றும் நகையை மீட்டு தருமாறு புகாரில் தெரிவித்து இருந்தார்.
போலீசாரின் விசாரணையில், பொன்மார் பகுதியைச் சேர்ந்த யாஸ்மின், 34, அவரது கணவர் விவேக், 32, திரிசூலத்தைச் சேர்ந்த தினேஷ் சவுத்திரி, 29, அவரது தந்தை தேஜாராம், 51 ஆகிய நான்கு பேரும் சேர்ந்து மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. அவர்களை கைது செய்த போலீசார், 25 லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர்.