UPDATED : நவ 06, 2026 12:32 AM
ADDED : நவ 06, 2026 12:32 AM
ரூ.400 கோடி மோசடி சென்னையில் 2 பேர் கைது
சென்னை: சமூக வலைதளங்கள் மூலம் 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்த இருவரை, சென்னை மண்டல அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று கைது செய்தனர்.
சமூக வலைதளங்களில் பொதுமக்களை தொடர்பு கொண்டு, முதலீடு திட்டங்கள், வேலை வாய்ப்பு என ஆசை காட்டி, 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல், ஒரு கும்பல் மோசடி செய்தது. பணத்தை இழந்த தமிழகம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களை சேர்ந்த, 600க்கும் மேற்பட்டோர் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர்.
இரு மாநில சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகளும் தீவிரமாக அந்த கும்பலை தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த மோசடி கும்பலை சேர்ந்த ரோஷன் பயாஸ், 44, அமார், 46, ஆகிய இருவரை, சென்னையில் அமலாக்கத் துறையினர் நேற்று கைது செய்தனர். இருவரிடமிருந்து, 14.50 லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பணம் மற்றும் 3.26 கோடி கிரிப்டோ கரன்சி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களது வங்கி கணக்கில் இருந்து 88.28 லட்சம் ரூபாயை அமலாக்கத்துறையினர் முடக்கியுள்ளனர்.