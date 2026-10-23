ரூ.48 லட்சம் கடன் மோசடி தம்பதிக்கு 3 ஆண்டு சிறை

ADDED : செப் 30, 2026 08:53 PM
சென்னை: தனியார் நிறுவன உரிமையாளரிடம், 48 லட்சம் ரூபாய் கடன் மோசடியில் ஈடுபட்ட கொளத்துார் தம்பதிக்கு, தலா மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, எழும்பூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கொளத்துார், ஜெயராம் நகரைச் சேர்ந்த தம்பதி வெங்கடேஷ்வர ராவ், 45, ராஜேஸ்வரி, 39. இவர்கள், ‘ஜேக்கப் சைண்டிபிக்ஸ்’ நிறுவன உரிமையாளர் ரெஜி ஜேக்கப்பிடம், கடந்த 2017 – 2018 வரை ஐந்து தவணைகளில், 48 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளனர்.
ரெஜி ஜேக்கப் பணத்தை திருப்பிக் கேட்டபோது, 48 லட்சம் ரூபாய்க்கான கடனுறுதி ஆவணத்தை தம்பதி வழங்கியுள்ளனர். பின், வெங்கடேஷ்வர ராவுக்கு சொந்தமாக கொளத்துாரில் உள்ள நிலத்தை, 90 லட்சம் ரூபாய்க்கு ரெஜி ஜேக்கப்பிற்கு விற்பதாக, 2019ல் ஒப்பந்தம் செய்தனர்.
ஆனால், ஒப்பந்தத்தை மீறிய தம்பதி, 2020ல் நிலத்தை வேறொரு நபருக்கு, 1.20 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தது. இதுகுறித்து, ரெஜி ஜேக்கப் அளித்த புகாரின்படி, ராஜமங்கலம் போலீசார் தம்பதியை கைது செய்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த எழும்பூர் 13வது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் எஸ்.மும்தாஜ், தம்பதிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும், இருவருக்கும், தலா மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 1,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார்.