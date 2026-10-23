ரூ.5 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய மின் அலுவலர் கைது

UPDATED : அக் 22, 2026 12:28 AM
ADDED : அக் 22, 2026 12:26 AM
சென்னை: மின் பகிர்மானத்தை அதிகரிக்க, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய, மின் வாரிய அலுவலர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திரு.வி.க.நகரை சேர்ந்தவர் சசிகுமார். இவரின் வணிக கட்டிடத்திற்கு பயன்படுத்தும், 5 கிலோ வாட் மின்சாரத்தை, 49 கிலோ வாட்டாக அதிகரிக்க, கிண்டியில் உள்ள மின் பகிர்மான கழக அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார்.
உதவி பொறியாளர் சத்யமூர்த்தி, இதற்காக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். இதுகுறித்து, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையில் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
நேற்று, பொறியாளர் சத்யமூர்த்தி, போர்மேன் ஜான் பிரிட்டோவிடம், ஐந்து லட்சம் ரூபாயை வாங்க கூறினார்.
சசிகுமாரிடம் பணத்தை வாங்கிய போது, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், ஜான் பிரிட்டோவை கைது செய்தனர். பொறியாளர் சத்யமூர்த்தியிடமும் விசாரிக்கின்றனர்.