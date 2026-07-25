குப்பையை தரம் பிரித்து தராதோரிடம் ரூ.5 லட்சம் அபராதம் வசூலிப்பு
குப்பையை தரம் பிரித்து தராதோரிடம் ரூ.5 லட்சம் அபராதம் வசூலிப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:00 AM
சென்னை: அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வளாகத்திலேயே, குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்காதவர்களிடம் இருந்து, இந்த மாதத்தில், 5.10 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டு உள்ளது.
கீழ்ப்பாக்கம் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வளாகத்தில், குப்பை கையாள்வது குறித்து, ஆய்வு செய்த சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் நேற்று கூறியதாவது:
மக்கும் கழிவுகளை அடுக்குமாடி வளாகத்திலேயே உரமாக்குவதுடன், இயற்கை எரிவாயு நிலையங்கள் வாயிலாக பதப்படுத்தும் வசதிகள் ஏற்படுத்துவது அவசியம்.
குப்பையை பச்சை, நீலம், சிவப்பு, கருப்பு ஆகிய நான்கு வண்ண குறியீடு தொட்டிகள் வாயிலாக தரம் பிரிக்க வேண்டும். இவற்றை அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மட்டுமின்றி, பெருமளவு குப்பை உற்பத்தி செய்வோர் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.
இம்மாதத்தில், நேற்று முன்தினம் வரை, திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளை பின்பற்றாத, பெருமளவு திடக்கழிவு உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து, 5.10 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
சென்னையில் பள்ளிக்கு செல்லாத குழந்தைகள், இடையில் படிப்பை நிறுத்திய மாணவர்கள் குறித்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட உள்ளது.
அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்லாததற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், மற்றொரு நிகழ்வில் கமிஷனர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார்.