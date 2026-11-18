மின் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்களிடம் ரூ.55 லட்சம் இழப்பீட்டு தொகை வசூல்
மின் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்களிடம் ரூ.55 லட்சம் இழப்பீட்டு தொகை வசூல்
UPDATED : நவ 18, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:25 PM
சென்னை: சென்னை மற்றும் புறநகரில் மின் திருட்டில் ஈடுபட்ட நபர்களிடம் இருந்து, 55.45 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டு தொகையை, மின் வாரியம் வசூலித்துள்ளது.
தமிழக மின் வாரியத்தின் அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் மின் திருட்டை தடுக்க, பெரம்பூர், அம்பத்துார், பொன்னேரி, மீஞ்சூர் ஆகிய இடங்களில் கடந்த மாதம் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
* அம்பத்துார், மீஞ்சூரில் இரண்டு மின் திருட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அதில் ஈடுபட்ட நபர்களிடம் இருந்து, 28 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டு தொகை வசூலிக்கப்பட்டது. அவர்கள் குற்றவியல் நடவடிக்கையை தவிர்க்க முன்வந்து, அதற்காக சமரச தொகையாக கூடுதலாக, 2.20 லட்சம் ரூபாய் செலுத்தினர்
* பெரம்பூரில் ஒன்பது மின் திருட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அவர்களிடம், 6.57 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டு தொகையும், சமரச தொகையாக கூடுதலாக, 34,000 ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட்டது
* ஆவடியில், 13 மின் திருட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அதில் ஈடுபட்ட நபர்களிடம் இருந்து, 17.30 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டு தொகையும், சமரச தொகையாக கூடுதலாக, 97,000 ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட்டது
‘மின் திருட்டு தகவலை, சென்னை அமலாக்க பிரிவு செயற்பொறியாளரிடம், 94458 57591 மொபைல் போன் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம்’ என, மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.