மருத்துவ ‘சீட்’ வாங்கி தருவதாக ரூ.60 லட்சம் மோசடி: டாக்டர் கைது
மருத்துவ ‘சீட்’ வாங்கி தருவதாக ரூ.60 லட்சம் மோசடி: டாக்டர் கைது
ADDED : அக் 27, 2026 09:40 PM
போரூர்: மருத்துவ கல்லுாரியில் இடம் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, 60 லட்சம் ரூபாய் பெற்று மோசடி செய்த அரசு டாக்டர் சக்தி கணபதி, 40, என்பவரை, போரூர் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
நீலாங்கரையைச் சேர்ந்தவர் சக்தி கணபதி. இவர், சோழிங்கநல்லுார் அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர். இவர், போரூரில் மருத்துவத் துறையில் வேலை வாங்கித் தரும் அலுவலகமும் நடத்தி வந்தார்.
அதில், நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரபாகரன், தன் மகனுக்கு போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரியில் இடம் பெறுவதற்காக இணையத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். இடம் வாங்கித் தருவதாகக் கூறிய சக்தி கணபதியிடம், கடந்தாண்டு 60 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்.
பல மாதங்களாகியும் இடம் கிடைக்காததால், பணத்தைத் திருப்பிக் கேட்டுள்ளார். இதில், 10 லட்சம் ரூபாயை மட்டும் திருப்பிக் கொடுத்த சக்தி கணபதி, மீதமுள்ள 50 லட்சம் ரூபாயை வழங்காமல் இழுத்தடித்துள்ளார்.
இது குறித்து பிரபாகரன் அளித்த புகாரை அடுத்து, விசாரித்த போலீசார் தலைமறைவாக இருந்த சக்தி கணபதியை நேற்று கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், மருத்துவக் கல்லுாரியில் இடம் வாங்கித் தருவதாக மேலும் பலரிடம் பணம் பெற்றது தெரியவந்தது. அவரது வங்கிக் கணக்குகளில், கோடிக்கணக்கில் பணப் பரிமாற்றம் நடந்ததால், இரு வங்கிக் கணக்குகளை வருமான வரித்துறையினர் முடக்கியுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.