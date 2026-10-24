வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.75 லட்சம் மோசடி: இருவர் சிக்கினர்
வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.75 லட்சம் மோசடி: இருவர் சிக்கினர்
UPDATED : அக் 15, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:06 PM
வளசரவாக்கம்: வளசரவாக்கத்தில் போலி நிறுவனம் நடத்தி, 60க்கும் மேற்பட்டோரிடம் வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, 75 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில், இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மோசடியில் தொடர்புடைய மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
மதுரவாயல், எம்.எம்.டி.ஏ., காலனியைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமி நாராயணன், 30. இவர், ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ சமூக வலைதளத்தில் வெளியான வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு விளம்பரத்தைப் பார்த்து, வளசரவாக்கம், முத்துமாரியம்மன் கோவில் தெருவில் இயங்கிய, ‘கோல்டன் ஸ்கைவேஸ்’ நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொண்டார்.
அங்கிருந்தவர்கள், மேற்கு ஐரோப்பிய நாடு ஒன்றில் வேலை வாங்கித் தருவதாகவும், வேலை மற்றும் வெளிநாட்டு பணி அனுமதி நடைமுறைகளுக்காக, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதை நம்பிய லட்சுமி நாராயணன், கடந்த மே 13ம் தேதி முதல் பல தவணைகளாக மொத்தம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலுத்தியுள்ளார். பின்னர், நிறுவனம் சார்பில் அவருக்கு வேலைவாய்ப்புக் கடிதம் மற்றும் ஆவணங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அவற்றைச் சரிபார்த்தபோது போலியானவை என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, நிறுவனத்திற்கு நேரில் சென்றபோது, அலுவலகத்தைப் பூட்டி அதன் நிர்வாகிகள் தலைமறைவானதும், அவர்களது மொபைல் போன்கள் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததும் தெரியவந்தது.
இது குறித்த புகாரை அடுத்து, வளசரவாக்கம் போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், எம்.ஜி.ஆர். நகர், அன்னை சத்யா தெருவைச் சேர்ந்த வேல்முருகன், 48, கே.கே.நகர், சிவலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த பாலன், 46, ஆகியோர், நேற்று கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களிடம் இருந்து 4 லட்சத்து 75 ஆயிரம் ரூபாய், ஒரு கார், மூன்று கணினிகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
விசாரணையில், வேல்முருகன் தன் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து போலி வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் நடத்தி, வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக 60க்கும் மேற்பட்டோரிடம் 75 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுத் திருப்பித் தராமல் மோசடி செய்தது தெரிய வந்தது.
வேலை தேடி வரும் அப்பாவிகளிடம் பேசி நம்ப வைத்து, அவர்களிடம் பணத்தை பெற்று, கார் உள்ளிட்டவை வாங்கி உல்லாசமாக இருந்து வந்தது.
மேலும், பாலனுக்கு ‘கமிஷன்’ தொகை கொடுத்து, அவரது வங்கிக் கணக்கை வேல்முருகன் பயன்படுத்தி வந்ததாகவும், பாலனின் மொபைல் போன் எண்ணையும் மோசடிக்கு பயன்படுத்தியது தெரியவந்தது.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்களை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.