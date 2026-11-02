ரூ.1.27 கோடி வங்கி நகை மோசடி உதவி அலுவலரின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி
ரூ.1.27 கோடி வங்கி நகை மோசடி உதவி அலுவலரின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:54 PM
சென்னை: பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் போலி நகைகளை மாற்றி மோசடி செய்த வழக்கில், வங்கியின் சிறப்பு உதவி அலுவலரின் ஜாமின் மனுவை, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
டெய்லர் சாலையில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கிளையில், 24 வாடிக்கையாளர்கள் அடகு வைத்த 2,137 கிராம் தங்க நகைகள் போலி நகைகளாக மாற்றப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணையில், 1.27 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள் மாற்றப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, வங்கியின் சிறப்பு உதவி அலுவலர் புருஷோத்தமன் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப் பட்டனர்.
இதற்கிடையே, இதய அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஜாமின் கோரி புருஷோத்தமன் மனு தாக்கல் செய்தார்.
மனுவை நீதிபதி எம்.என்.செந்தில்குமார் விசாரித்தார். அரசு தரப்பில், ‘குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் திருடிய நகைகளை ஐந்து கடைகளில் அடகு வைத்துள்ளார்.
அவரிடம் மேலும் விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, வழக்கு விசாரணை ஆரம்பக்கட்டத்தில் இருப்பதையும், மோசடி தொகையையும் கருத்தில் வைத்து, ஜாமின் புருஷோத்தமனின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.