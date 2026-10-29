ரூ.2 கோடியில் பாலம் கட்டும் பணி இழுபறி: விருகம்பாக்கம் கால்வாயில் வெள்ள அபாயம்
ரூ.2 கோடியில் பாலம் கட்டும் பணி இழுபறி: விருகம்பாக்கம் கால்வாயில் வெள்ள அபாயம்
UPDATED : அக் 26, 2026 10:33 PM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
அரும்பாக்கம்: பருவமழை தீவிரமடையும் நிலையில், சூளைமேடு கண்ணகி தெருவில், விருகம்பாக்கம் கால்வாயின் குறுக்கே பாலம் கட்டுமானப் பணி, ஆறு மாதங்களாக இழுபறியாக நடப்பதால், வீடுகளை வெள்ளம் சூழும் அபாயம் உள்ளதாக, பகுதிமக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னையின் முக்கிய நீர்வழித்தடங்களில் ஒன்றான விருகம்பாக்கம் கால்வாய், நெற்குன்றத்தில் தொடங்கி அரும்பாக்கம், சூளைமேடு, எம்.எம்.டி.ஏ., காலனி வழியாக 6.80 கி.மீ., பயணித்து, அமைந்தகரை அருகே கூவம் ஆற்றில் கலக்கிறது.
இக்கால்வாயின் குறுக்கே தமிழர் வீதி, இந்திரா காந்தி இரண்டாவது தெரு ஆகிய இடங்களில், புதிய பாலங்கள் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளன.
இந்நிலையில், சூளைமேடு கண்ணகி தெருவில் 2.25 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பாலம் அமைக்கும் பணி, ஆறு மாதங்களுக்கு முன் தொடங்கியது.
இதற்காக பழைய பாலம் இடிக்கப்பட்டு, கட்டுமானப் பணிகள் மந்தமாக நடப்பதுடன், இடிபாடுகளும் முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை.
இதனால், அமைந்தகரை, அரும்பாக்கம், வடபழனி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்வோர், 2 கி.மீ., சுற்றிச் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
மேலும், கால்வாயின் இருபுறங்களிலும் தடுப்புச்சுவர்களை உயர்த்தும் பணி நடந்து வரும் நிலையில், பாலம் கட்டுமானம் நடக்கும் பகுதியில் மட்டும் பணிகள் முழுமையடையவில்லை.
பருவமழையின்போது கால்வாயில் நீர்வரத்து அதிகரித்தால், தாழ்வான குடியிருப்புகளில் வெள்ளநீர் புகும் அபாயம் உள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு முன், பாலம் கட்டுமானப் பணியையும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணியையும் விரைந்து முடிக்க, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதிமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.