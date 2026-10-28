ரூ.100 கோடி ‘கிரிப்டோ’ முதலீடு மோசடி நிறுவன இயக்குநரின் ஜாமின் தள்ளுபடி
ரூ.100 கோடி ‘கிரிப்டோ’ முதலீடு மோசடி நிறுவன இயக்குநரின் ஜாமின் தள்ளுபடி
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:24 PM
சென்னை: ‘கிரிப்டோ’ கரன்சி முதலீட்டில் அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி, 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மோசடி செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தனியார் நிறுவன இயக்குநர் சிவகுமார், 46, என்பவரின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்தது.
சென்னையில் செயல்பட்ட, ‘இன்பினிட்டி பியூச்சர் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், இன்பினிட்டி பியூச்சர் பிரைவேட் லிமிடெட்’ நிறுவனங்கள் மூலம், கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்தால், மாதம் 20 முதல் 25 சதவீதம் வரை லாபம் வழங்குவதாகக் கூறி மோசடி நடந்ததாகப் புகார்கள் எழுந்தன.
இது குறித்து சென்னை பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, நிறுவன இயக்குநர் சிவகுமாரை கைது செய்தனர். இவ்வழக்கில் 3,000 புகார்கள் வரை பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மோசடி நடந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஜாமின் கோரி சிவகுமார், சென்னை நிதி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தோர் நலன் பாதுகாப்புச் சட்ட வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். நீதிபதி கோகிலா முன்னிலையில் மனு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சிவகுமார் 2025 மார்ச் மாதம் தான் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் என்றும், பணப் பரிவர்த்தனைகளில் அவருக்குத் தொடர்பில்லை என்றும் அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அரசு தரப்பு, மோசடி தொடர்பாக விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறுவதால், ஜாமின் வழங்கக் கூடாது என வாதிட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் பரிசீலித்த நீதிபதி, வழக்கின் ஆரம்பகட்ட விசாரணை மற்றும் மோசடியாகக் கூறப்படும் தொகை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் வைத்து, சிவகுமாரின் ஜாமின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.