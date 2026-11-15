/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான போதை பொருள் பறிமுதல்
ADDED : நவ 14, 2026 09:19 PM
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செங்குன்றம்: செங்குன்றத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மெத் ஆம்பெட்டமைன் எனும் போதைப்பொருளை கைப்பற்றிய போலீசார், மூவரை கைது செய்தனர்.
செங்குன்றம் அருகே, பாடியநல்லுார் பி.என்.எஸ்.எல்., மைதான பகுதியில், செங்குன்றம் இன்ஸ்பெக்டர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார், இன்று (நவ.,14) மாலை கண்காணித்தனர். அவ்வழியே வந்த இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி, மூவரிடம் சோதனை செய்தனர்.
அவர்களிடம் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 60 கிராம் மெத் ஆம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் இருந்தது தெரியவந்தது.
பிடிபட்ட முகமது கபீர், 22, விஜய்குமார், 22, மற்றும் ஹரீஷ், 19, ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார், போதை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.