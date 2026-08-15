ரூ.1 கோடி மதிப்பு தங்கக்கட்டி திருட்டு :ஆந்திர பெண் கும்பலுக்கு வலை
ரூ.1 கோடி மதிப்பு தங்கக்கட்டி திருட்டு :ஆந்திர பெண் கும்பலுக்கு வலை
UPDATED : ஆக 13, 2026 11:10 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM
சென்னை: ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 714 கிராம் தங்கக்கட்டி திருட்டு வழக்கில், ஆந்திராவைச் சேர்ந்த பெண் கும்பலை பிடிக்க, மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார் அங்கு விரைந்துள்ளனர்.
சென்னை, வில்லிவாக்கம் சிட்கோ நகரைச் சேர்ந்த வரதராஜுலு, 73, கடந்த மார்ச் 27ம் தேதி, தடம் எண் '35' மாநகர பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். சென்ட்ரலில் இறங்கியபோது, அவரது கைப்பையில் இருந்த 714 கிராம் தங்கக்கட்டி திருடுபோனது தெரிந்தது.
இவர், கோவையில் நகைக்கடை நடத்தி வரும் சுந்தர் என்பவரிடம், 40 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருவதாகவும், அவரது அறிவுரைப்படி, செங்குன்றத்தில் உள்ள 'ரேவதி ரெடிமேட்ஸ்' கடையில் இருந்து 1 கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய நகைக்கட்டியை வாங்கி, பேருந்தில் எடுத்து சென்றதாகவும், புளியந்தோப்பு போலீசில் அளித்த புகாரில் தெரிவித்திருந்தார்.
இவ்வழக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது. தனிப்படை போலீசார், 'சி.சி.டி.வி.' பதிவுகளை ஆய்வு செய்ததில், ஓட்டேரி டிமெல்லஸ் சாலை, கே.பி.பார்க் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே நான்கு பெண்கள் சந்தேகத்திற்கிடமாக சென்றது பதிவாகியிருந்தது. அவர்கள், ஆந்திராவைச் சேர்ந்த பழைய குற்றவாளிகள் என்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இம்மாதம் 11ம் தேதி ஆந்திரா சென்ற போலீசார், சுதா என்ற சுகன்யா, 35, என்பவரை கைது செய்து, சென்னை அழைத்து வந்தனர். அவரிடம் நேற்று, புளியந்தோப்பு காவல் நிலையத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
அப்போது, தங்கக்கட்டியை தான் எடுக்கவில்லை என்றும், தன்னுடன் வந்த சாந்தா, சந்திரா, விமலா ஆகியோர் எடுத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து சுகன்யாவை நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பிய போலீசார், தங்கத்துடன் தப்பிய மற்ற பெண்களை பிடிக்க ஆந்திரா விரைந்துள்ளனர்.