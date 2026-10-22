ரூ.50 கோடி அரசு நிலம் துரைப்பாக்கத்தில் மீட்பு
ரூ.50 கோடி அரசு நிலம் துரைப்பாக்கத்தில் மீட்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 04:42 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:38 PM
UPDATED : அக் 15, 2026 04:42 PM ADDED : அக் 15, 2026 04:38 PM
சென்னை: துரைப்பாக்கத்தில் 50 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 3 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை, ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மனையாக பிரித்து விற்பனை செய்யும் முயற்சியை, வருவாய்த்துறை தடுத்து இடத்தை மீட்டனர்.
சோழிங்கநல்லுார் தாலுகா, துரைப்பாக்கம் கிராமம் சர்வே எண்: 430ல், பகிங்ஹாம் கால்வாயை ஒட்டி, 8.25 ஏக்கர் அரசு இடம் உள்ளது.
நீர்நிலை வகைப்பாடு கொண்ட இந்த இடத்தில், 50 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 3 ஏக்கர் இடத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்து, மனையாக பிரித்து விற்பனை செய்ய விலை பேசி வந்தனர். துரைப்பாக்கம் பகுதி மக்கள் அளித்த புகாரை அடுத்து, சோழிங்கநல்லுார் தாலுகா அதிகாரிகள் கள ஆய்வு செய்தனர். இதையடுத்து, அப்பகுதியில் ‘பொக்லைன்’ இயந்திரத்தை கொண்டு மண் கொட்டி சமப்படுத்தி, 50க்கும் மேற்பட்ட மனையாக பிரித்து கல் பதிக்கப்பட்டு இருந்தது. இதையடுத்து, கற்களை பிடுங்கி எறிந்த அதிகாரிகள், ஆக்கிரமிப்பு இடத்தை மீட்டனர். ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மீது, அதிகாரிகள், துரைப்பாக்கம் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர்.