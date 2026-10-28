ரூ.5 லட்சத்துக்காக திருமணம்: 6 ஆண்டுக்கு பின் கணவர் கைது
ரூ.5 லட்சத்துக்காக திருமணம்: 6 ஆண்டுக்கு பின் கணவர் கைது
UPDATED : அக் 27, 2026 09:51 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:36 PM
புளியந்தோப்பு: வரதட்சணையாக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பெற்று, பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கர்ப்பிணியாக இருந்தபோது கைவிட்டுச் சென்ற கணவரை, ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னையைச் சேர்ந்த 33 வயது பெண்ணுக்கும், கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த அமீர் ஹம்சாலி, 40, என்பவருக்கும் 2018ல் புளியந்தோப்பில் திருமணம் நடந்தது. அப்போது பெண் வீட்டார் வரதட்சணையாக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளனர். இதற்கிடையே, அமீருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்ததால், தம்பதியிடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
கடந்த 2019 மார்ச்சில் நான்கு மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த மனைவியிடம், கர்நாடகா சென்று திரும்பி வந்து அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறிவிட்டுச் சென்ற அமீர், மீண்டும் வரவில்லை. அவரைத் தொடர்புகொண்டபோது, பணத்துக்காகவே திருமணம் செய்ததாகக் கூறி மிரட்டியதாகத் தெரிகிறது.
இதுகுறித்து மனைவி அளித்த புகாரின்பேரில், புளியந்தோப்பு போலீசார் அமீரைத் தேடி வந்தனர். இதற்கிடையே, அவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. ஆறு ஆண்டுகளாகத் தேடப்பட்ட அமீர், கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் பழக்கடையில் ஜூஸ் தயாரிக்கும் வேலை செய்து வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, தனிப்படை போலீசார் நேற்று முன்தினம் அவரை கைது செய்து, சென்னை அழைத்து வந்தனர். பின், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.