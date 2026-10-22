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ரூ.65 கோடியில் புதிய வாகனங்கள் :குப்பை கையாள சேர்ப்பு
ரூ.65 கோடியில் புதிய வாகனங்கள் :குப்பை கையாள சேர்ப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 07:58 PM
ADDED : அக் 10, 2026 07:46 PM
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சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில், திடக்கழிவு கையாள ஏற்கனவே உள்ள வாகனங்களுடன், 65 கோடி ரூபாயில், 356 புதிய வாகனங்களும், 2,873 குப்பைத் தொட்டிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
தேனாம்பேட்டை, லாயிட்ஸ் காலனியில் நடந்த நிகழ்வில், புதிய வாகனங்களை, கமிஷனர் சமீரன் பயன்பாட்டுக்கு ஒப்படைத்தார். துாய்மை பணியாளர்களுக்கான சீருடைகள் மற்றும் மழைக்கோட்டுகளும் வழங்கினார்.
இந்த கூடுதல் வசதிகள் மூலம், குப்பை சேகரித்தல் மற்றும் எடுத்துச் செல்லும் பணிகள் வலுப்பெறும்.
நிகழ்வில், துணை கமிஷனர் தாக்கரே சுபம் ஞானதேவ்ராவ் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.