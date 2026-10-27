ரூ.16 கோடியில் புதிதாக கட்டிய தடுப்பணையில் 5 அடிக்கு மழைநீர் தேங்கியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி: நீர்த்தேக்கமாக மாற்றி, படகு குழாம் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு
ரூ.16 கோடியில் புதிதாக கட்டிய தடுப்பணையில் 5 அடிக்கு மழைநீர் தேங்கியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி: நீர்த்தேக்கமாக மாற்றி, படகு குழாம் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 06:06 PM
ADDED : அக் 26, 2026 06:02 PM
குன்றத்துார்: கடலில் வீணாகும் நீரை தேக்கவும், வெள்ள பாதிப்பை தடுக்கவும் குன்றத்துார் அருகே 16.50 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட புதிய தடுப்பணையில் 5 அடிக்கு தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. அமரம்பேடு மற்றும் இரும்பேடு ஆகிய இரண்டு ஏரிக்கரைகளுக்கு இடையே கட்டப்பட்ட இந்த தடுப்பணையை நீர்த்தேக்கமாக மாற்றினால் மேலும் பலன் கிடைக்கும்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்துார் அருகே, அமரம்பேடு மற்றும் இரும்பேடு ஏரிகள், அடுத்தடுத்து உள்ளன.
இரு ஏரிக்கரைகளுக்கு இடையே அடையாறு ஆற்றின் கிளை கால்வாய் செல்கிறது.
வடகிழக்கு பருவ மழையின்போது, அடையாறு கால்வாயில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தண்ணீர், வரதராஜபுரம், முடிச்சூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
வெள்ள பாதிப்பை குறைக்கவும், வீணாகும் நீரை தேக்கி வைக்கவும், அமரம்பேடு மற்றும் இரும்பேடு ஏரிக்கரைகளுக்கு இடையே செல்லும் கால்வாயில், 16.50 கோடி ரூபாய் செலவில், 1.80 கி.மீ., நீளம் 100 மீட்டர் அகலத்திற்கு 7 கண் மதகுகளுடன் புதிய தடுப்பணை, சமீபத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.
மழை வெள்ளத்தை எதிர்கொள்ள கட்டப்பட்ட இந்த தடுப்பணை, பருவமழை தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே நீர்வரத்து பெற்று நிரம்பியுள்ளதால், நீர்வளத் துறை அதிகாரிகளின் முயற்சிக்கு கைமேல் பலன் கிடைத்துள்ளது.
இது குறித்து பகுதிமக்கள் கூறியதாவது:
வீணாகும் மழைநீரை தேக்க கட்டப்பட்ட தடுப்பணையில் தண்ணீர் தேங்கியிருப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
அமரம்பேடு கால்வாயில் மழைக்காலத்தில் அதிக நீர்வரத்து இருக்கும். எனவே, தற்போது கட்டியுள்ள தடுப்பணை நீர்பிடிப்பு பகுதியை ஆழப்படுத்தி நீர்த்தேக்கமாக மாற்றினால், 0.25 டி.எம்.சி., நீரை தேக்கி வைக்க முடியும்.
சென்னை அருகே நீர்த்தேக்கம் அமைக்க ஏற்ற இடம் என்பதால், இதை மேம்படுத்த, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தவிர, படகு குழாம் அமைத்து, சுற்றுலா தலமாகவும் மாற்ற முடியும். இதனால் மக்கள் படகில் சவாரி செல்வதோடு, பொழுதுபோக்கவும் வருவர். அரசுக்கும் வருவாய் கிடைக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
அரசு கவனத்திற்கு எடுத்து செல்வோம்
இதுகுறித்து நீர் வளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
மொத்தம் 7 அடி ஆழம் உடைய அமரம்பேடு தடுப்பணையில் 42.48 கோடி லிட்டர் நீரை தேக்க முடியும்.
சமீபத்தில் பெய்த மழையால், 5 அடிக்கு தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இந்த தடுப்பணையை நீர்த்தேக்கம் மற்றும் படகு குழாமாக மாற்றவும் ஏற்ற இடம்தான். தடுப்பணையை மேம்படுத்துவது குறித்து உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி, அரசு கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.