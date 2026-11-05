ரூ.1.7 கோடி கஞ்சா ஏர்போர்ட்டில் பறிமுதல்: உடைமைக்குள் மறைத்து கடத்தியவர் கைது
ரூ.1.7 கோடி கஞ்சா ஏர்போர்ட்டில் பறிமுதல்: உடைமைக்குள் மறைத்து கடத்தியவர் கைது
UPDATED : நவ 02, 2026 09:31 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:27 PM
சென்னை: சென்னைக்கு விமானத்தில் உணவுப் பொருட்களுக்குள் மறைத்து கடத்தி வரப்பட்ட, 1.7 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 1.70 கிலோ உயர்ரக கஞ்சாவை, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். கடத்தலில் ஈடுபட்ட இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார்.
தென் கிழக்கு ஆசிய நாடான தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து நேற்று (நவ.,1) இரவு சென்னை வந்த விமானத்தில் கஞ்சா கடத்தப்படுவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, பயணியரின் உடைமைகளை சோதனையிட்டனர்.
அப்போது, சென்னையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் தாய்லாந்து சுற்றுலா சென்று, அடுத்த நாளே திரும்பியது அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. அவரது உடைமைகளை, 'ஸ்கேன்' செய்தபோது, சந்தேகத்திற்குரிய பொருட்கள் இருந்தன.
அவற்றை சோதனையிட்டதில், உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய பார்சல்களுக்குள் 1.70 கிலோ உயர்ரக கஞ்சாவை மறைத்து கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதன் சர்வதேச மதிப்பு 1.7 கோடி ரூபாய்.
இதையடுத்து, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், அந்த இளைஞரை கைது செய்து விசாரித்தனர். இலவச விமான டிக்கெட் மற்றும் தங்கும் வசதி செய்து தருவதாக ஆசை காட்டியதால் கஞ்சா கடத்தி வந்ததாக அவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். அவரை பின்னணியில் இருந்து இயக்கியவர்கள் மற்றும் கடத்தல் வலையமைப்பு குறித்து அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.