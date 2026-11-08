ரூ.13 கோடியில் கட்டப்பட்ட திரு.வி.க., நினைவு நுாலகம் :மூன்று மாதமாகியும் திறக்கப்படாததால் மக்கள் அதிருப்தி
ரூ.13 கோடியில் கட்டப்பட்ட திரு.வி.க., நினைவு நுாலகம் :மூன்று மாதமாகியும் திறக்கப்படாததால் மக்கள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 07, 2026 04:11 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:06 PM
போரூர்: போரூர் அடுத்த துண்டலத்தில், தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க., நினைவாக, 13 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட நுாலகம் கட்டுமான பணிகள் முடிந்து, மூன்று மாதங்களாகியும் திறக்கப்படாமல் உள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் தொழிற்சங்க இயக்கத்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவராகத் திகழ்ந்தவர் திரு.வி.கல்யாணசுந்தரனார். எளிய தமிழ் நடையில் பல்வேறு நுால்களை எழுதிய இவர், 'தமிழ்த்தென்றல்' என அழைக்கப்பட்டார்.
இவர், கடந்த 1883ம் ஆண்டு, போரூர் அடுத்த துண்டலம் கிராமத்தில் பிறந்தார். அவர் பிறந்து வசித்த இடத்தில், அவரது நினைவாக அரசு சார்பில் நுாலகம் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், போதிய பராமரிப்பின்றி அந்த நுாலகம் பல ஆண்டுகளாக மூடிக் கிடந்தது.
இதையடுத்து, திரு.வி.க.,வின் நினைவைப் போற்றும் வகையில், அதே இடத்தில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய நுாலகம் அமைக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதன்படி, பொதுப்பணித்துறை சார்பில், 13 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புதிய நுாலகம் கட்டப்பட்டது. மேலும், நுாலக வளாகத்தில் திரு.வி.க., சிலையும் நிறுவப்பட்டது.
இந்நிலையில், நுாலகத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்து மூன்று மாதங்களாகியும், இதுவரை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படாமல் உள்ளது.
இதனால், பல கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட நுாலகத்தை மாணவர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை நீடிக்கிறது.
எனவே, திரு.வி.க.,வின் நினைவைப் போற்றும் வகையில் கட்டப்பட்ட நுாலகத்தை விரைவில் திறந்து, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தமிழ் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.