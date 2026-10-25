ரூ.10,000 கோடி நில விவகாரத்தில் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொல்லப்பட்டாரா? சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் விசாரணை
ரூ.10,000 கோடி நில விவகாரத்தில் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொல்லப்பட்டாரா? சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் விசாரணை
ADDED : செப் 30, 2026 09:21 PM
சென்னை: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதியில் உள்ள, 10,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பாக, ஆம்ஸ்ட்ராங் கொல்லப்பட்டாரா என, சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தமிழக தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங், 57, பெரம்பூரில், 2024 ஜூலை 5ம் தேதி மர்ம நபர்களால் கொல்லப்பட்டார். இதுதொடர்பாக, சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.
அவர்களுக்கு, அ.தி.மு.க., முக்கிய புள்ளி ஒருவர் வாயிலாக, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதியில் உள்ள, 10,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரத்தில் ஆம்ஸ்ட்ராங் தலையிட்டது குறித்து புகார் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து, சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் விசாரணையை தொடங்கி உள்ளனர்.
சென்னை, மூவரசம்பேட்டை, தி.நகர் மற்றும் மதுரவாயல் பகுதியைச் சேர்ந்த மூவர், நில விவகாரம் தொடர்பாக, தி.மு.க., – எம்.பி., ஒருவரை சந்தித்துள்ளனர். இவர்களுக்கு ஆதரவாக, ஆம்ஸ்ட்ராங் பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரத்தில், தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த சிலருக்கும், ஆம்ஸ்ட்ராங்கிற்கும் மோதல் இருந்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக, ஆம்ஸ்ட்ராங் கொல்லப்பட்டு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில், சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.
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