ரூ.427 கோடி கொட்டி தயாரான குத்தம்பாக்கம் பஸ் முனையம் கைவிடப்படுதா? இயக்க செலவு கூடும்; குறுகிய சாலையால் நெரிசலும் எகிறுமாம்
ரூ.427 கோடி கொட்டி தயாரான குத்தம்பாக்கம் பஸ் முனையம் கைவிடப்படுதா? இயக்க செலவு கூடும்; குறுகிய சாலையால் நெரிசலும் எகிறுமாம்
UPDATED : அக் 18, 2026 03:23 AM
ADDED : அக் 15, 2026 05:16 PM
UPDATED : அக் 18, 2026 03:23 AM ADDED : அக் 15, 2026 05:16 PM
- நமது நிருபர் -: போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், திருமழிசை அடுத்த குத்தம்பாக்கத்தில், 427 கோடி ரூபாயில் பேருந்து முனைய பணிகள் முடிந்து ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாகியும் திறக்கப்படாமல், முடக்கப்பட்டுள்ளது.
நெடுஞ்சாலையில் இருந்து முனையத்திற்கு 4 கி.மீ., உள்ளே செல்ல வேண்டியுள்ளதால், இயக்க செலவு அதிகமாகும் என, போக்குவரத்து துறையும், குறுகலான சாலை என்பதால் நெரிசல் அதிகரித்து, பிரச்னை பெரிதாகும் என, காவல் துறையும் அரசிடம் தெரிவித்துள்ளதால், பேருந்து முனையம் திறப்பு கைவிடப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சரியான திட்டமிடாமல், அவசர கதியில் சி.எம்.டி.ஏ., செயல்பட்டதே சிக்கலுக்கு காரணம் என, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதால், மாற்று செயல்பாடுகள் குறித்து அரசு ஆலோசித்து வருகிறது.
சென்னை நகரின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், மாதவரம், வண்டலுார் அடுத்த கிளாம்பாக்கம், திருமழிசை அடுத்த குத்தம்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் புதிய பேருந்து முனையங்கள் அமைக்க அரசு திட்டமிடப்பட்டது.
இதில், மாதவரம், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டன.
குத்தம்பாக்கத்தில், 2019ல் புதிய பேருந்து முனையம் அமைப்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியானது.
அங்கிருந்து, தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டங்கள், கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்களுக்கு செல்லும் அரசு மற்றும் ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதற்காக, வீட்டுவசதி வாரியத்திடம் இருந்து, 24.80 ஏக்கர் நிலம் பெறப்பட்டு, 2021ல், 150 கோடி ரூபாயில், 5 லட்சம் சதுரடியில் புதிய பேருந்து முனைய பணிகள் தொடங்கின.
காவல் நிலையம், பணிமனை, குளிர்சாதன வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காக திட்ட மதிப்பு, 427 கோடி ரூபாயாக திருத்தியமைக்கப்பட்டு பணிகள் நடந்தன.
பணிகள் முடிந்து ஓராண்டுக்கு மேல் ஆகிறது. கடந்த ஆட்சியில் பல முறை, பேருந்து நிலையம் திறப்பு விழாவுக்கு பல முறை தேதி அறிவிக்கப்பட்டும் திறக்கப்படாமல் உள்ளது.
பேருந்து நிலையம் முழுதும் செடிகள் வளர்ந்து வீணாகி வருவதோடு, பயணியருக்கான பேட்டரி வானங்களும் வீணாகி வருகின்றன.
சிக்கல் என்ன?
* தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து பேருந்து நிலையத்திற்கு, 4 கி.மீ., சென்று வர வேண்டியுள்ளது. இதனால், டீசல் செலவு அதிகமாகும்; நேரமும் வீணாகும் என, போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள், தலைமை செயலருக்கு கடிதம் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளனர்
* பேருந்து நிலையத்திற்கு வரும் சாலையின் நுழைவு பாதை மிகவும் குறுகலாக உள்ளது. இதனால், பேருந்துகள் வருவதில் சிக்கல் ஏற்படும். பேருந்துகள், பிற வாகனங்கள், பயணியர் வாகனங்கள் காரணமாக, போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாகி, பிரச்னை பெரிதாகும் என, காவல் துறையினரும் அரசுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
சரியாக திட்டமிடாமல், குத்தப்பாக்கம் பேருந்து முனைய பணிகள், அவசரகதியில் மேற்கொள்ளபட்டதே சிக்கலுக்கு காரணம் என, கூறப்படுகிறது. என்ன செய்வது என தெரியாமல் அதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர். இதுகுறித்து, முதல்வரின் கவனத்திற்கு, அதிகாரிகள் எடுத்து சென்றுள்ளனர்.
ஆலோசனை
இதுகுறித்து, அரசு அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சரியாக திட்டமிடாததால் குத்தம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முடங்கியுள்ளது. தற்போதுள்ள சாலையை விரிவாக்க வேண்டும் அல்லது மாற்று சாலை ஒன்றை அமைக்க வேண்டும். இது, நெரிசலுக்கு சற்று தீர்வாக அமையும்.
அதேநேரம், நெடுஞ்சாலையில் இருந்து 4 கி.மீ., செல்ல வேண்டுமென்பதால், பேருந்துகளின் இயக்க செலவு கூடுதலாவதை தடுக்க என்ன வழி என்று தெரியாத நிலை தொடர்கிறது.
இதனால், 427 கோடி ரூபாய் கொட்டியும், பேருந்து முனையம் பயன்பாட்டிற்கு வருவது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. மாற்று செயல்பாடுகள் குறித்தும் அரசு ஆலோசித்து வருகிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.