தெருக்களில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுக்க ரூ.8 லட்சத்தில் ரப்பர் குழாயில் வடிகால்: ‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தில் முடிச்சூர் மக்கள் அசத்தல்
தெருக்களில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுக்க ரூ.8 லட்சத்தில் ரப்பர் குழாயில் வடிகால்: ‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தில் முடிச்சூர் மக்கள் அசத்தல்
UPDATED : அக் 22, 2026 06:28 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:24 PM
முடிச்சூர்: தாம்பரம் அடுத்த முடிச்சூர் ஊராட்சியில் தேங்கும் மழைநீர் வெளியேற வசதியாக, பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்புடன், ‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ், தெருக்கள் தோறும் ரப்பர் குழாய்களை பதித்து வடிகால் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. மற்ற உள்ளாட்சிகளுக்கு வழிகாட்டும் வகையில், இப்பகுதி குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் அசத்தி வருகிறது.
தாம்பரம் அருகே முடிச்சூர் ஊராட்சியில், 12 வார்டுகள் உள்ளன. இதில் 12வது வார்டு, தெற்கு லட்சுமி நகர் விரிவு பகுதியில், 18 தெருக்கள், 300 குடியிருப்புகள் உள்ளன.
இப்பகுதியில் கால்வாய் இல்லாததால், குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் சாலைகளில் தேங்கி, துர்நாற்றம், கொசு தொல்லை அதிகரித்து உள்ளது.
தவிர, மழைக்காலத்தில் இப்பகுதியில் தேங்கும் தண்ணீர் வடியவும் வழியில்லாததால், மக்களுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில் பொதுமக்களே இணைந்து, மழைநீர் வெளியேற வசதியாக, தெருக்கள் தோறும் ரப்பர் குழாய்களை பதிக்க முடிவு செய்தனர்.
அதன்படி, முடிச்சூர் நலச்சங்களின் கூட்டமைப்பு ஆலோசனைப்படி, ‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ், எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில், இரட்டை உறை உடைய ரப்பர் குழாய்களை வாங்கி, தெருக்கள் தோறும் பதிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து, தெற்கு லட்சுமி நகர் விரிவு குடியிருப்போர் நலச்சங்க தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
மழைநீர் தேங்குவதை தடுக்க, குடியிருப்பு மக்களிடம் எட்டு லட்சம் ரூபாய் சேகரித்தோம்.
பெங்களூரில் இருந்து இரட்டை உறை உடைய 100 ரப்பர் குழாய்களை வாங்கினோம். ஒவ்வொரு குழாயும் 20 அடி நீளம், 10 அங்குல அகலம் உடையது. இக்குழாய்கள் மீது லாரியே ஏறினாலும் சேதமடையாது.
ஒவ்வொரு தெருவிலும் பள்ளம் தோண்டி, இந்த குழாயை பதித்து, அதனுடன் வீட்டு இணைப்பு கொடுக்கிறோம்.
அடைப்பு ஏற்பட்டால் நீக்குவதற்கு வசதியாக, இக்குழாயில் பெரிய துளையும் போடப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரப்பர் குழாய் 25 ஆண்டுகள் தாங்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். குடியிருப்பு மக்களின் ஒத்துழைப்பால், தெற்கு லட்சுமி நகர் விரிவு பகுதியில் மழைநீர், கழிவுநீர் இனி தேங்காது; கொசு தொல்லையும் இருக்காது.
‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ் இப்பகுதியில் தெருக்கள் தோறும் கண்காணிப்பு கேமரா மற்றும் வெளிவட்ட சாலை அணுகு சாலையில் இப்பகுதிக்கு வர சாலை அமைத்துள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.